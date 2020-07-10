台北士林萬麗酒店 士林廚房　食在中西X雙廚大比拚

今年度受到新冠肺炎疫情衝擊台灣觀光市場，在正式步入2020下半年之際，台北士林萬麗酒店士林廚房自助餐廳不受疫情打擊，逆境中正面迎擊，在不調整營運時間下，重新定調供餐方向，調整為「半自助餐(Semi-buffet)」餐型外，並於2020/7/9(四)晚餐起～2020/8/31(一)推出【食在中西】主題活動。

首次由士林廚房主廚黃仁人攜手萬麗軒中餐廳粵籍主廚李豪盛，雙廚搬出壓箱寶中西合璧主餐菜色，每道NT$1,280+10%起，不僅吃得到和牛、波士頓龍蝦、馬糞海膽等高檔食材，李主廚更把經典粵式傳統名菜加以變化，將萬麗軒中餐廳人氣餐點融入西式風味，推出紅酒東坡肉及大漠風沙吊燒雞等中式主餐選擇，同時可再享中西精緻開胃小點、在地小農鮮蔬沙拉吧、中西風味熱食、日式料理、冷料美食、精選手作麵包甜點等多樣美饌無限享用。

活動期間更加碼推出「好禮周周抽」抽獎活動，凡於活動期間至士林廚房餐廳用餐消費，即贈活動抽獎券一張，只要投下心目中的廚藝大師，即有機會獲得總價值超過二十五萬元的獎項！預訂詳情請洽(02)8861-2389轉分機11611－士林廚房，或可上台北士林萬麗酒店官方Facebook粉絲專頁。

誰說Semi-buffet只有西式主餐可以選？【食在中西】活動菜色突破業界自助餐規劃枷鎖，首次由士林廚房主廚黃仁人攜手萬麗軒中餐廳粵籍主廚李豪盛共同設計打造，雙廚搬出壓箱寶菜色，包括西式主餐由士林廚房主廚黃仁人結合精緻料理(Fine-Dining)手法，推出「諾曼地挪威鮭魚」、「嫩煎酒香鴨胸」、「炭烤海膽肋眼牛」以及「奶油海鮮龍蝦球」等四大推薦料理，以及中式主餐由萬麗軒中餐廳擁有逾30年粵菜料理經驗的正宗粵籍主廚李豪盛，將廳內招牌及人氣功夫料理列入主餐選擇，推出「慢燉紅酒東坡肉刈包」、「大漠風沙吊燒雞」、「酥炸糖醋小黃魚」及「奇珍異菇烤麩」等中菜西吃料理，就連套餐搭配湯品也不馬虎，推出中西兩款經典湯品「法式松露龍蝦濃湯」及「廣式蘿蔔爽腩湯」，同時由西餐代表將高端食材入菜、再推出「海膽和牛橫膈膜」、「夏季黑松露與綠竹筍乳酪燉飯」及「北海道干貝薄片」等全新主廚私房料理。

不僅中西兩派主餐餐點，此次更將餐檯料理一併納入規劃內，正視Semi-buffet常見餐檯熱菜品項占比較少問題，重新規劃並調整熱菜占比在40%以上，特別的是中西熱菜主題緊扣「經典家常美味」，集結正宗廣式煲料理如「南乳扣鴨芋頭煲」v.s. 經典法式燉鍋菜色「南法卡蘇來燉鍋」，另打造擁有法式概念的「精緻開胃小點(Amuse-Bouche)」餐檯，以「單口美感餐食」為主軸，精選西式「魚子醬與雞蛋」、「奶油帝王蟹發財版」及「親子鮭魚竹炭塔」v.s.中式開胃前菜「醉蹄花」、「泡椒鳳爪」及「潮汕酸菜曼波魚」等，現場更有經典現包「廣式片皮鴨」逐桌發送，加值不加量的餐點規劃，就是要讓賓客們用到最精緻的美食料理。

凡於活動期間至士林廚房用餐消費，即可獲得【料理大對決⦁好禮周周抽】活動抽獎券一張，自2020/07/20當周起每周抽出精選好禮各一名，另準備「台北士林萬麗酒店士林官邸套房住宿一晚(價值NT$140,250)」及「台北士林萬麗酒店山景尊貴客房住宿一晚(價值NT$20,708)」以及特別獎如「新竹豐邑喜來登大飯店豪華客房住宿一晚(價值NT$17,600)」、「台中萬楓酒店豪華客房住宿一晚(價值NT$9,372)」等住宿券品項各一張，統一將於2020/9/1(二)抽出，只要投下心目中的廚藝大師，即有機會將總價值高達二十五萬元的各項好禮帶回家！由雙廚大秀廚藝、獻上暑假最精彩的限定料理對決，就是要帶您體驗全新中西風味的Semi-buffet！