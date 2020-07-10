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Just Sleep捷絲旅住宿券　旅展獨賣價NT$1,999

By  台灣英文新聞
2020/07/10 20:50

2020夏季線上旅展即將於7月13日中午12:00於官網準時開賣！Just Sleep捷絲旅住宿券每張NT$1,999，原價NT$9,000，最優惠直逼2.2折，Just Sleep 捷絲旅秉持「風格優旅，心細如縷」的品牌精神，使旅人享受媲美五星飯店的優質服務，憑住宿券可任選旗下6館入住，體驗全台CP值最高風格設計旅店。

《Just Sleep捷絲旅－住宿券》

憑券可任選 台北西門館、台北三重館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、高雄中正館、高雄站前館－雙人房平日入住乙晚，每房含兩客早餐。

旗下酒店

適用房型

使用規範及加價說明

台北西門館

豪華雙人房乙晚

（每房含兩客早餐）

平日：週日至週五。

假日：7月至9月之週六適用。10月至11月之週六，每房每晚加價NT$ 800

不適用日期：202010/30~31，可依照現金抵用。

台北三重館

豪華雙人房乙晚

（每房含兩客早餐）

平日：週日至週四。

假日：週五及週六，每房每晚加價NT$ 600

不適用日期：202010/01~0310/09~10，可依照現金抵用。

宜蘭礁溪館

日式客房 雙人房乙晚

（每房含兩客早餐）

平日：7月至10月之週日至週五，每房每晚加價NT$ 800

旺日：11月之週日至週五，每房每晚加價NT$ 1,000

假日：週六，每房每晚加價 NT$ 2,500

不適用日期：202010/01~0310/09~10，可依照現金抵用。

花蓮中正館

精緻客房乙晚

（每房含兩客早餐）

平日：週日至週五，每房每晚加價NT$ 300

旺日：7月至8月之週日至週五，每房每晚加價NT$ 1,000

假日：週六，每房每晚加價NT$ 1,600

特殊日期: 202010/01~0310/09~10，每房每晚加價NT$ 2,000

高雄站前館

精緻雙人房或豪華客房乙晚

（每房含兩客早餐）

平日：週日至週五

假日：週六，每房每晚加價NT$ 900

特殊日期：202010/01~0310/09~10，每房每晚加價NT$1,100

高雄中正館

精緻客房乙晚

（每房含兩客早餐）

平日：週日至週五。

假日：週六，不加價。

特殊日期：202010/01~0310/09~10，每房每晚加價NT$ 600

【優惠使用期限】

使用日期：2020/07/13-2020/11/30

不適用日期：依各館規範

票券相關問題聯絡電話：886 2 7735 5008 業務部