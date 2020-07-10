Just Sleep捷絲旅住宿券　旅展獨賣價NT$1,999

2020夏季線上旅展即將於7月13日中午12:00於官網準時開賣！Just Sleep捷絲旅住宿券每張NT$1,999，原價NT$9,000，最優惠直逼2.2折，Just Sleep 捷絲旅秉持「風格優旅，心細如縷」的品牌精神，使旅人享受媲美五星飯店的優質服務，憑住宿券可任選旗下6館入住，體驗全台CP值最高風格設計旅店。

《Just Sleep捷絲旅－住宿券》

憑券可任選 台北西門館、台北三重館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、高雄中正館、高雄站前館－雙人房平日入住乙晚，每房含兩客早餐。