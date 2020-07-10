Just Sleep捷絲旅住宿券　旅展獨賣價NT$1,999

2020夏季線上旅展即將於7月13日中午12:00於官網準時開賣！Just Sleep捷絲旅住宿券每張NT$1,999，原價NT$9,000，最優惠直逼2.2折，Just Sleep 捷絲旅秉持「風格優旅，心細如縷」的品牌精神，使旅人享受媲美五星飯店的優質服務，憑住宿券可任選旗下6館入住，體驗全台CP值最高風格設計旅店。
《Just Sleep捷絲旅－住宿券》
憑券可任選 台北西門館、台北三重館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、高雄中正館、高雄站前館－雙人房平日入住乙晚，每房含兩客早餐。
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旗下酒店
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適用房型
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使用規範及加價說明
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台北西門館
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豪華雙人房乙晚
（每房含兩客早餐）
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平日：週日至週五。
假日：7月至9月之週六適用。10月至11月之週六，每房每晚加價NT$ 800。
不適用日期：2020年10/30~31，可依照現金抵用。
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台北三重館
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豪華雙人房乙晚
（每房含兩客早餐）
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平日：週日至週四。
假日：週五及週六，每房每晚加價NT$ 600。
不適用日期：2020年10/01~03、10/09~10，可依照現金抵用。
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宜蘭礁溪館
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沛 日式客房 雙人房乙晚
（每房含兩客早餐）
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平日：7月至10月之週日至週五，每房每晚加價NT$ 800。
旺日：11月之週日至週五，每房每晚加價NT$ 1,000。
假日：週六，每房每晚加價 NT$ 2,500。
不適用日期：2020年10/01~03、10/09~10，可依照現金抵用。
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花蓮中正館
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精緻客房乙晚
（每房含兩客早餐）
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平日：週日至週五，每房每晚加價NT$ 300。
旺日：7月至8月之週日至週五，每房每晚加價NT$ 1,000。
假日：週六，每房每晚加價NT$ 1,600。
特殊日期: 2020年10/01~03、10/09~10，每房每晚加價NT$ 2,000。
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高雄站前館
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精緻雙人房或豪華客房乙晚
（每房含兩客早餐）
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平日：週日至週五
假日：週六，每房每晚加價NT$ 900。
特殊日期：2020年10/01~03、10/09~10，每房每晚加價NT$1,100。
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高雄中正館
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精緻客房乙晚
（每房含兩客早餐）
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平日：週日至週五。
假日：週六，不加價。
特殊日期：2020年10/01~03、10/09~10，每房每晚加價NT$ 600。
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【優惠使用期限】
使用日期：2020/07/13-2020/11/30
不適用日期：依各館規範
票券相關問題聯絡電話：886 2 7735 5008 業務部