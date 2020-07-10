牛結節疹金門全台首例 疑從中國透過蚊蠅傳來

農委會今(10)日指出，中國大陸去年發生牛結節疹，疫情擴散到沿海，疑從福建蚊蠅飄至金門傳播，8日接獲金門通報首例，經檢驗確診，即日起金門生鮮牛肉禁止輸台，強化船機消毒。

農委會防檢局今天召開臨時記者會，針對牛結節疹疫情做出以上說明。農委會主委陳吉仲會中強調，已向行政院院長蘇貞昌報告疫情，依規定成立牛結節疹中央災害應變中心，由他擔任召集人。

防檢局局長杜文珍指出， 8日接獲金門縣動植物防疫所通知，縣內畜產試驗所通報，官方的牧場內飼養548頭牛隻，有部分牛隻皮膚發現異常結節，懷疑為牛結節疹（Lumpy Skin Disease）；金門防疫所會同農委會防檢局、畜衛所至現場檢查及採樣，經畜衛所以聚核酶鏈反應（PCR）檢出牛結節疹病毒核酸。

杜文珍說，檢驗顯示與2019年中國發表的流行病毒株基因序列相似度高達99%，確診為台灣首例牛結節疹案例。

另外，她說，金門防疫所已先依風險狀況完成23頭發病牛隻撲殺工作（其中1頭死亡），並將執行其他牛隻撲殺作業，以防堵病毒擴散。同時完成案例場周邊半徑3公里內47場養牛場臨床檢查，未發現可疑案例，目前疫情尚無擴散跡象，未來持續進行全縣牛隻的檢查。

她說明，牛結節疹為國內甲類動物傳染病，病原是痘病毒科的Capripoxvirus屬病毒（綿羊痘和山羊痘病毒則是該屬中的另外兩種病毒）。此病只感染牛及水牛，非人畜共通傳染，主要透過蚊子、刺蠅等節肢動物傳播，會依據世界動物衛生組織（OIE）規定通報。

另外，杜文珍說，牛結節疹潛伏期為28天，發生率10%到20%之間，死亡率為1%到5%，症狀包含高燒、泌乳量下降，以及自然感染2到5週後，皮膚出現多發硬、圓及隆起結節，大小約0.5到5公分，分佈位置以頸部、肉垂、軀幹、腿、會陰、乳房、陰囊、臉及鼻吻部為主。

農委會副主委黃金城指出，牛結節疹於2015到2016年在沙烏地阿拉伯、2017年在俄羅斯、2019年在中國發生；中國去年8月在新疆發現疫情時，有通報OIE；但是今年6月初媒體報導已擴散到福建，則沒有通報OIE；判斷因為離金門很近，透過風吹蚊蠅飄入傳播。

他並說，為避免疫情擴散，近期將跟金門縣政府聯繫，進行蚊蠅監控。同時原本就禁止金門活體牛隻運到台灣本島，增加禁止生鮮豬肉輸入台灣本島，牛肉乾熟肉則未禁止。此外，即日起，從金門抵達台灣的船舶、飛機等交通器都要強化消毒，撲滅傳播疫病的蚊蠅。