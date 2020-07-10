台灣快消前十大品牌　凱度研究：台人一年購買義美產品8600萬次拿第一

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）台灣消費者一年買最多的快速消費品品牌是什麼？答案就是老字號品牌義美食品！市場研究機構凱度（KANTAR）近日發表2020年全球／亞洲／及台灣品牌足跡榜，義美蟬聯快消市場品牌第一名，而台灣竟有近九成家庭，買過義美的產品。

行銷洞察機構凱度集團9日指出，從過去一年全台15億次消費決策選擇中，發現義美品牌商品購買達8600萬次，有88.9%的家庭都曾購買過義美品牌產品，觸及770萬家庭，平均購買頻次一年達10.1次，近乎每月回購，尤其乳飲品及豆漿，為義美品牌主要成長利基，而深植人心的好食品企業形象，成為品牌成長重要的助力。

第二至第四名都由乳飲品牌包辦，顯見台灣家庭對於選購並回購乳品的穩定行為模式。過去一年消費次數次高的台灣快速消費品牌為光泉，達6100萬次，觸及665萬消費家庭；第三名為福樂4600萬次，觸及585萬消費家庭；第四名林鳳營。前十名榜統一集團就佔了三位，包含統一食品（第五名），瑞穗鮮乳（第六名），以及純喫茶（第九名）。唯一進前十名榜的通路品牌為好市多科克蘭Kirkland Signature。

挺過無數次食安風暴的義美，近年來也持續開發新品，更切合不同族群的需求，都是連六年奪冠的關鍵。

凱度消費者指數是擁有全球領導地位的消費者指數研究機構，品牌足跡報告涵蓋全球73%的人口，包括43個國家的3000億個真實消費者購買決策，排名涵蓋18000個品牌，百種民生快速消費品品類，包含飲料、食品、保健等。



（KANTAR圖片）