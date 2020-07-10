  1. 首頁
  2. 財經

台灣快消前十大品牌　凱度研究：台人一年購買義美產品8600萬次拿第一

台灣約88.9%、770萬個家庭曾買過義美產品

By  台灣英文新聞－編輯
2020/07/10 18:28
圖/義美提供
義美豆奶

圖/義美提供

義美豆奶

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）台灣消費者一年買最多的快速消費品品牌是什麼？答案就是老字號品牌義美食品！市場研究機構凱度（KANTAR）近日發表2020年全球／亞洲／及台灣品牌足跡榜，義美蟬聯快消市場品牌第一名，而台灣竟有近九成家庭，買過義美的產品。

行銷洞察機構凱度集團9日指出，從過去一年全台15億次消費決策選擇中，發現義美品牌商品購買達8600萬次，有88.9%的家庭都曾購買過義美品牌產品，觸及770萬家庭，平均購買頻次一年達10.1次，近乎每月回購，尤其乳飲品及豆漿，為義美品牌主要成長利基，而深植人心的好食品企業形象，成為品牌成長重要的助力。

第二至第四名都由乳飲品牌包辦，顯見台灣家庭對於選購並回購乳品的穩定行為模式。過去一年消費次數次高的台灣快速消費品牌為光泉，達6100萬次，觸及665萬消費家庭；第三名為福樂4600萬次，觸及585萬消費家庭；第四名林鳳營。前十名榜統一集團就佔了三位，包含統一食品（第五名），瑞穗鮮乳（第六名），以及純喫茶（第九名）。唯一進前十名榜的通路品牌為好市多科克蘭Kirkland Signature。

挺過無數次食安風暴的義美，近年來也持續開發新品，更切合不同族群的需求，都是連六年奪冠的關鍵。

凱度消費者指數是擁有全球領導地位的消費者指數研究機構，品牌足跡報告涵蓋全球73%的人口，包括43個國家的3000億個真實消費者購買決策，排名涵蓋18000個品牌，百種民生快速消費品品類，包含飲料、食品、保健等。


（KANTAR圖片）
凱度
義美
快速消費品

相關新聞

【桃園親子行程必揪】台灣義美南崁觀光工廠、見學餐廳10日重新對外開放
【桃園親子行程必揪】台灣義美南崁觀光工廠、見學餐廳10日重新對外開放
2020/07/09 16:45
擴大食品檢驗量能　台灣桃園市政府將考慮和在地優良企業合作
擴大食品檢驗量能　台灣桃園市政府將考慮和在地優良企業合作
2020/06/23 09:45
【食材垃圾變黃金】高志明: 義美未來10年生技總投資額　預估超過百億元
【食材垃圾變黃金】高志明: 義美未來10年生技總投資額　預估超過百億元
2020/05/30 16:47
【更新】迎接5/12 國際「護師節」、為台灣防疫加油打氣　多家品牌陸續請喝咖啡、珍奶
【更新】迎接5/12 國際「護師節」、為台灣防疫加油打氣　多家品牌陸續請喝咖啡、珍奶
2020/05/13 11:37
企業再加碼「投資台灣」金額將破兆　估增逾8萬就業機會
企業再加碼「投資台灣」金額將破兆　估增逾8萬就業機會
2020/05/08 09:04