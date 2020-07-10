臺灣證券交易所：本週發行量加權股價指數漲幅約為1.38% 上市股票總市值達36.75兆元

根據臺灣證券交易所統計，2020年7月10日發行量加權股價指數收盤為12,073.68點，較上週(2020年7月3日)的11,909.16點上漲164.52點，漲幅約為1.38%，台灣50指數收盤為9,342.75點，較上週的9,130.93點上漲211.82點，漲幅約為2.32%，寶島股價指數收盤為13,947.87點，較上週的13,733.25點上漲214.62點，漲幅約為1.56%。產業別指數方面，漲幅以半導體類指數上漲4.81%為最大，跌幅以塑膠類指數下跌2.98%為最大，未含金融類指數上漲163.20點，漲幅約為1.60%，未含電子類指數下跌64.70點，跌幅約為0.45%，未含金融電子類指數下跌71.73點，跌幅約為0.60%。

本週集中交易市場總成交金額為12,842.96億元，全體上市股票成交金額為11,877.43億元，股票成交量週轉率為2.88%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類3,609.76億元，占全體上市股票交易金額30.39%

第二名，電子零組件類1,951.30億元，占全體上市股票交易金額16.43%

第三名，光電類1,577.09億元，占全體上市股票交易金額13.28%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，生技醫療類15.87%

第二名，電子零組件類9.41%

第三名，光電類9.30%

累計今年年初開盤迄今共124個交易日，集中市場總成交金額為22兆1,175.13億元，市場日平均成交金額為1,783.67億元，股票成交量週轉率為52.56%，股票日平均成交量週轉率為0.42%。

2020年7月10日全體上市公司市場總值為新台幣36兆7,451.36億元，較上週(2020年7月3日)市值36兆2,462.91億元增加4,988.45億元，增幅約為1.38﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)