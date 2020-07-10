型男茶師進駐五星飯店 逛茶市集兼聽講座

新北市與台北凱撒大飯店攜手合作， 結合飯店主廚手藝，將坪林文山包種茶、 三峽蜜香紅茶及碧螺春融入夏日繽紛甜點及料理，7月起於餐檯區推 出多樣以新北好茶入菜料理，更邀請「坪林青年茶業發展協會」 每週六至台北凱撒飯店設置「茶市集」與「茶講座課程」， 由型男茶職人沖泡當季的新北好茶，同時分享如何品鑑好茶， 想體驗的民眾千萬不可錯過。

農業局與台北凱撒大飯店自6月下旬起，將「國產茶」與「 法式甜點」創意結合推出「幻夏茶饗曲」平日雙人下午茶套餐，並於 7月起加碼，平假日Checkers餐廳午晚餐以及下午茶時段提 供多道吃到飽的新北特色茶宴料理，更於每周六邀請新北茶青團隊「 坪林青年茶業發展協會」至Checkers餐廳推出「茶市集」 與「茶講座課程」，用餐時有茶職人提供桌邊服務， 讓民眾有機會品嚐來自新北的精品好茶， 也透過茶講座課程教消費者如何用簡單的方式聞茶香、品好茶。

坪林為「包種茶故鄉」，素有冠軍茶鄉的美稱，自100年起至今已 孕育6位全國製茶技術競賽冠軍，因製茶技術專一、入行門檻高， 不同於其他產業可透過基礎的職業訓練上手， 技能培養多由上一代傳承所得，為了延續「茶鄉」美名， 保留製茶技術並復甦坪林茶產業文化，當地約30位茶青， 包含農二代、在地茶商子女及返鄉青農，於107年組成了「 坪林青年茶業發展協會」，會員中不乏多位7年級生，平均年齡小於 40歲，透過協會交流、合作、學習，為地方產業創造新的生命力， 也讓從農之路不孤單。

農業局表示， 新北市近年於茶葉產季結合產地體驗旅遊多元推廣帶動茶產區觀光產 值。為推廣「新北好茶」品牌及協助農友拓展行銷通路， 本年度特地與五星級台北凱撒飯店合作，除了將包種茶、 蜜香紅茶及碧螺春融入餐點，更直接將「市集」搬進飯店， 讓用餐的旅客可直接品嚐到國產茶滋味， 也透過體驗的方式推出講座課程， 由茶職人們傳授品鑑新北好茶的秘方。即日起至7月31日， 平假日可至台北凱撒飯店品嚐新北特色茶宴料理， 每周六下午則有茶職人到現場泡好茶、講好茶， 想知道更多訊息可關注新北農業局稼日蒔光臉書(https:// www.facebook.com/agr.ntpc/)， 或洽台北凱撒大飯店(02)2311-5151。