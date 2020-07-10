侯友宜市長帶涼飲探班紙風車排練場 感謝紙風車劇團為新北市兒童藝術節做準備

「2020新北市兒童藝術節」即將於7/25開幕，今(7/9) 日下午新北市政府大家長侯友宜特別抽空拜訪紙風車劇團， 除了觀賞劇團近期為新北市兒童藝術節與各項活動所進行的排練演出 外，也特別帶來了板橋在地有名的老字號冰品店清涼飲料分送團員， 感謝紙風車劇團即便遇到祝融之災後仍繼續進行排練工作， 期盼帶來精彩又豐富的演出， 一起為孩子準備新北兒藝節這個暑假的大禮物。

侯友宜市長表示，紙風車是新北市的好朋友， 多年來陪伴兒藝節一起走過，也陪伴所有的大小朋友一起成長， 每一年的新北市兒藝節，幾乎都邀請到紙風車劇團進行各項演出， 其中每一次的空飄汽球踩街活動，大小朋友手牽手， 擠爆新板特區與府中商圈的萬人空巷景象， 儼然成為暑假期間最熱鬧也最溫馨的大型活動。 對於所有新北市的孩子們來說，有紙風車劇團陪伴， 都是每一年暑假繽紛又甜蜜的回憶。

在紙風車的空飄氣球裡，最令人印象深刻的當屬小飛象。 這次小飛象將在新北大都會公園現身，喜歡小飛象、 關心小飛象的觀眾們一定要來大都會宮公園幫它集氣。 兒藝節開幕劇《紙風車的魔法書》， 是劇團最富盛名的巫婆系列兒童劇，藉由「巫頂」串出巫婆之舞、 動物運動大賽等橋段，幽默風趣的演出逗得小朋友哈哈大笑， 帶給大小朋友無窮的歡樂與希望。

李永豐執行長也熱情歡迎侯市長的到來， 對於侯市長從疫情開始以來，即對劇團營運非常關心， 6月起更指示各局處提供協助，劇團誠心感謝新北市政府的關心， 更加篤定今年一定帶給新北市兒童藝術節最優質的節目， 要讓小朋友們看得開心、看得有趣。

6月份一場無名火，燒掉了紙風車劇團布景廠房， 所有道具及資料付之一炬，那一幕新聞讓許多朋友都非常痛心， 也獲得全國極大的關注， 當晚新北市政府也在第一時間由各局處到現場來了解並提供必要之協 助，並旋即積極陪同紙風車一起尋找合宜的地點， 希望能協助劇團重建。

今年新北市兒童藝術節預定辦理期程自7月25日起至8月16日止 ，考量新冠肺炎疫情影響，活動場域將分跨新北大都會公園、 新北市市民廣場、府中商圈、 美術館暨鶯歌陶瓷藝術園區等四大園區， 侯市長與紙風車劇團熱情邀請所有大小朋友們來觀賞兒童藝術節， 今夏一起防疫看表演、安心又溫馨。