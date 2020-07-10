三重商工謝易軒不放棄每個孩子 獲教育部優良特教人員殊榮

109年度教育部優良特殊教育人員得獎名單出爐，新 北市立三重商工謝易軒老師從全國薦送15名高中職特教人員脫穎而 出，獲得教育部高級中等學校組優良特殊教育人員。謝老師在特教崗 位上，發揮特教專業，用心的守護、陪伴學生，獲獎可說是名符其實 。

新北市教育局每年都會以嚴謹客觀方式， 透過委員審查及實地訪視等方式選拔優良特殊教育人員薦送教育部， 除了肯定教師們在特教領域付出的愛心，更期盼藉由他們的典範， 鼓勵更多特教工作者發揮大愛，讓特教生獲得最溫暖的關懷。本市獲 獎的三重商工謝易軒老師擔任教職12年，特教組長2年、 特教專任教師4年及特教班導師6年，謝老師不管在任何一個崗位， 都能展現他對特教孩子的愛。他說：「踏入特教界的生活， 是我人生的轉捩點，曾經的我缺乏耐心，但現在的我可以有耐心教導 一個個認知與操作能力低落的學生， 也能輔導一個個有著各式問題行為的學生。曾經的我沒有自信， 但現在的我可以勇敢堅持地接受這些不斷出現的挑戰。」

謝老師表示，教學生涯中，不是完全沒有挫折， 印象最深刻的是一位高度關注、積極輔導的學生， 因為各種行為問題、家庭狀況而翹家逃學，最後還是休學了。 在知道他的流浪處所後， 謝老師試著三天兩頭到公園遠遠的觀看和召喚，等待他累了、 不堅持了、靠近了，再說服他，載他回家。他說：「 看著他因為異位性皮膚炎太久沒有清潔而潰爛的臉龐， 我想要讓他知道，即使他放棄了自己，我也不想放棄他。 後來他總會在校慶的時候回來看我。我想， 這是當老師堅持不放棄每一位學生的最佳禮物吧！」 而面對特教學生， 謝老師依然要求及期許學生在自己可行的狀態下做得更好。 蘇同學在畢業多年後突然傳了一段訊息給謝老師：「 以前做了很多事情總是讓老師擔心，現在畢業了， 才知道有您的糾正和陪伴這麼美好，謝謝你。」

新北市教育局長張明文表示，感謝每位現場特教老師的付出， 老師們是孩子生命中的貴人，每位孩子都有他的強項與優勢， 老師的永不放棄，將會改變孩子的一生， 也希望給投入特殊教育工作的老師們更多鼓舞， 謝謝老師的無私奉獻。