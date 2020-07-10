北富銀有感振興！數位帳戶連LINE Pay Money享美元活存年息1.68% 市場最高

後疫情時代存款利率不排除持續向下， 台北富邦銀行為振興全民荷包，即日起推出「 數位存款帳戶雙享方案」，2020/8/31前成功新開立數位帳 戶並連結LINE Pay Money，可享美元活存年息1.68%高利優惠， 為目前市場最高水準；若再符合振興券回饋，早鳥儲值消費滿新台幣 3,000元，有機會獲得最高550元等值回饋，包含LINE POINTS點數400點及新台幣150元現金回饋（限量， 送完為止)，同時，北富銀持續關懷弱勢族群， 活動特別加碼擴及愛心存款帳戶，同享前述雙重優惠！以外， 若為數位帳戶既有客戶及一般存款帳戶，帳戶連結LINE Pay Money並符合振興券回饋，亦可獲得LINE POINTS點數100點至400點不等之回饋。機會難得， 歡迎有興趣的民眾把握良機，即刻加入北富銀振興行列。

北富銀表示，數位帳戶今年在全民防疫強勁力道的推動下， 新戶大幅增加，根據統計，今年1~6月北富銀新開立的數位帳戶， 比去年同期成長逾10倍，尤其3月、4月隨著防疫氛圍來到顛峰， 數位帳戶的新戶快速成長，月增率最高達166%，刷新紀錄。 目前國內疫情趨緩，數位帳戶新戶數量仍穩定攀升， 可預期後疫情時代，數位金融工具的使用將成為民眾普遍的習慣， 北富銀也趁此機會，鼓勵全民開立數位帳戶， 活動期間內完成任務立享美元高利活存及LINE POINTS點數、現金回饋（限量，送完為止）， 與全民一起振興荷包！

不僅如此，北富銀振興不忘愛心，愛心存款帳戶不限新舊戶， 只要將帳戶連結LINE Pay Money，8/31前同享美元高利活存、 早鳥達成振興券消費滿額再享LINE POINTS點數與現金回饋(限量，送完為止)。 此活動之愛心存款帳戶適用對象包括全台身障同胞、 台北市低收入戶與台北市年滿65歲長者。

北富銀數位帳戶開立方式相當便捷，年滿20歲的本國自然人皆可線 上申辦，申請時備妥身分證、健保卡或駕照，透過他行存款帳號(非 數位存款帳戶)、富邦信用卡、自然人憑證任一方式驗證， 最快申辦當日開戶完成，可進行轉帳、換匯、台外幣定存、 帳單代扣繳等，使用起來相當方便。

※了解更多「北富銀數位帳戶連LINE Pay Money雙享方案」：

https://www.fubon.com/banking/ event/deposit/20200701_ 20200831/index.html

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