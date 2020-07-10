立法院同意 陳耀祥翁柏宗出任正副主委

立法院會今天下午進行NCC人事同意權案投票，NCC主委被提名人陳耀祥、副主委被提名人翁柏宗及全數NCC委員被提名人均獲出席立委過半同意出任。

立法院會下午進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案投票，國民黨團領票未投票、民眾黨團投下不同意票、時代力量黨團部分投下不同意票，約在14時40分開始投票、16時投票截止，隨即進行開票。

民進黨立委為確保議程順利進行，從昨天下午5時起，就安排黨籍立委在議場外排班，下午院會開始，民進黨立委也隨即在議場內兩側領票處排隊，避免遭在野黨杯葛。

國民黨立委則領票，在選票上寫「新聞錦衣衛」、「拒投東廠」、「酬庸」、「傳播打手」等字樣，但並未將選票投入票匭。

國民黨立法院黨團總召林為洲率黨籍立委將選票帶出議場外召開記者會表示，NCC是獨立機關，職掌通訊傳播以及新聞自由的維護與規範，但是這次NCC委員人選，「我們沒有辦法接受，投不下去。」

時代力量立法院黨團總召邱顯智則表示，陳耀祥、翁柏宗、蕭祈宏過去都在NCC服務，但NCC對於中天換照案的處理，根本處於擺爛狀態，以及在中嘉交易案上，事後也沒有追蹤，令人失望，這次的同意權行使，對3人投下不同意票。

至於其他2名新任被提名人林麗雲、王維菁，邱顯智說，對他們投下同意票，期待有所表現。

台灣民眾黨5名立委在行使NCC人事同意權前舉行記者會，黨團幹事長高虹安表示，總統蔡英文去年提出數位發展部的政見，而數位發展部可能是由NCC組改或由NCC的人事合併，顯示NCC是數位發展部重要一環，但NCC的委員被提名人雖有法律、電信、傳播學背景，卻沒有涉及數位經濟建設領域，顯示並不符合社會各界對數位發展部的期待。

高虹安指出，民眾黨團沒辦法為將來定位不清楚的NCC背書，因此人事同意權將投下反對票。立委蔡壁如指出，5名NCC委員被提名人中，有4人是親綠人士，直言讓人投不下去。

會議主席、立法院長游錫堃宣布開票結果，領票委員99人、未領票14人。陳耀祥獲65張同意票、8張不同意票，翁柏宗獲65張同意票、8張不同意票，均獲出席立委過半同意，為NCC主委、副主委。

NCC委員被提名人林麗雲、王維菁均獲68張同意票、5張不同意票，蕭祈宏則獲65張同意票、8張不同意票，均獲出席立委過半同意，為NCC委員。

民進黨團成員加上無黨籍立委林昶佐、台灣基進立委陳柏惟共65票，全部開出。

根據國家通訊傳播委員會組織法規定，國家通訊傳播委員會委員由行政院長提名，經立法院同意任命之。以院會出席立法委員之過半數為同意門檻。今天出席院會委員共99人，只要獲得50張同意票，即為通過。