【武漢肺炎】世衛組織：應會員國請求 啟動內部獨立調查

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）全球新冠肺炎（COVID-19）的病患人數仍在上升，川普卻在本週宣布美國已啟動退出世界衛生組織(WHO)的倒數，好巧不巧，在全球壓力之下，世衛昨(9)日正式宣佈，將展開內部調查，疫情處理是否有任何不妥之處。

世界衛生組織指出，將成立專門的調查小組檢視其處理新冠肺炎的程序有無不當，同時也將徵詢各國政府意見。紐西蘭前總理海倫·克拉克(Helen Clark)和賴比瑞亞前總統艾倫·強森·瑟利夫(Ellen Johnson Sirleaf)已同意擔任該小組的負責人。

根據〈路透社〉報導，該小組將在今(2020)年11月產出一份初步報告，明年五月則會提交完整的內容。儘管時間點十分巧妙，世衛組織否認此一決定與美國施壓有關，而是尊重五月時194個會員國所提出的、檢視疫情狀況的要求。

世衛秘書長譚德塞在一場視訊會議上告知會員國的外交官，之所以會決定組織調查小組進行報告，是因為這次疫情的規模巨大且幾乎影響了全球所有人，外界有權利得知透明且誠實的疫情資訊。

喬治城大學法律中心的Lawrence Gostin教授強調，這份報告不應是內部人員施壓的結果，也不應是受迫於川普的中國陰謀論，唯有由不同領域、獨立的專家，以誠實也透明的方式去進行調查，才是外界想要的結果。