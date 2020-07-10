澳洲暫停與港「引渡協議」並延長港人簽證 中澳互槓火光四射

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國強行通過「港版國安法」後，澳洲政府宣佈暫停與港的引渡協議，並放寬部分在澳的香港人的簽證至5年，但此舉也觸怒中國。中國外交部昨日痛批澳洲「粗暴干涉中國內政，曝露其虛偽及雙重標準」。

中國全國人大6月底通過「港版國安法」，6月底中國全國人民代表大會強行通過「港版國安法」，引發全球關注及隨之而來的抵制。

澳洲政府7月9日以「港版國安法打破香港地區自治」為由，宣佈暫停與港的引渡協議，並正式通知香港政府。

「港版國安法」第38條提到，就算不是香港人、也不住在香港，只要有煽動分裂國家的疑慮就可能觸犯「國安法」，被外界戲稱「宇宙法條」。

由於該法條可能讓港警隨意逮捕在港外國人，歐美各國相繼對公民發出「赴港旅遊建議」。

此外，為了協助在澳洲的1萬名香港人展開新生活（Scott Morrison），澳洲總理莫里森也宣佈，澳洲畢業的香港學生可停留5年，之後可申請永久居留證。而在澳洲工作的香港公民也可將臨時工作簽證延長至5年。

中國外交部發言人趙立堅表示，澳洲政府此舉，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。中方不吃這一套！我們對此表示強烈譴責，並保留進一步作出反應的權利，由此造成的一切後果將完全由澳方承擔。

趙立堅表示，中方敦促澳方立即改弦更張，停止以任何方式乾涉香港事務和中國內政，以免對中澳關係造成進一步的損害。