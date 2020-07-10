【台灣高雄市前議長墜樓案】亡夫託夢、林絲娛決定告議員與名嘴　許崑源墜樓案雄檢簽結、無關選舉賭盤　

高雄市議長許崑源6/6 墜樓身亡，許崑源遺孀林絲娛（左4）7/10上午到高雄地檢署控告台北市議員梁文傑、桃園市議員王浩宇等人。中央社 高雄市議長許崑源6/6 墜樓身亡，許崑源遺孀林絲娛（左4）7/10上午到高雄地檢署控告台北市議員梁文傑、桃園市議員王浩宇等人。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導 ）高雄地檢署偵辦高雄市議長許崑源墜樓身亡案，相驗致命傷是高處墜落多重性外傷，體內無毒物、酒精反應，今天(10日) 偵結，以自殺簽結。檢方也交叉比對選舉賭盤情資，查無關連性。

另一方面，許崑源遺孀林絲娛今也在中國國民黨高雄市議員邱于軒等多人陪同下到雄檢提告，並發表聲明指出，盼司法還給許崑源公道及清白，並還給社會一個真理。

前高雄市長韓國瑜罷免案6月6日投票罷免通過，結果出爐數小時後，許崑源當晚從自宅住處大樓17樓墜樓身亡。

雄檢主任檢察官劉慕珊、檢察官張貽琮當晚會同轄區苓雅警分局進入許崑源家中勘驗，並詢問當時在家的許妻、女兒還原狀況，查知許崑源獨自從臥房的窗戶墜樓。

檢方相驗結果並認定，許崑源從17樓高處墜落，造成全身性鈍、挫傷，多處骨折出血，死因為多重性外傷，並排除外力介入，但為求謹慎抽取血液化驗，檢驗結果顯示體內無毒物、酒精反應。

雄檢表示，檢方也就2020年總統大選賭盤及罷免投票賭盤共65件情資交叉勾稽比對，結果也查無與許崑源有關連性。

許崑源墜樓身亡後，由於外界影射欠債、財務出狀況和牽扯選舉賭盤等，家屬除了否認，今天也到雄檢提告涉嫌相關人士毀謗。

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許崑源遺孀林絲娛指出，因為難以接受丈夫遭抹黑誹謗，今天到高雄地檢署提告台北市議員梁文傑、桃園市議員王浩宇等7人涉及誹謗。

民主進步黨台北市議員梁文傑在市議會接受媒體聯訪時表示，他了解家屬心情，對於這件事情，他第一時間就在臉書致歉，若家屬堅持提告，尊重家屬決定。

桃園市議員王浩宇說，許崑源的過世大家都很難過，家屬的情緒也能夠體諒，但如果只是一個臉書的貼文，引用了新聞標題，卻要被這樣子無限上綱、政治操作，社會自有公評。

林絲娛在中國國民黨高雄市議員邱于軒等多人陪同下到雄檢提告，並發表聲明指出，盼司法還給許崑源公道及清白，並還給社會一個真理。

林絲娛表示，她非常痛心，不懂到底現在的社會風氣能敗壞到什麼程度，就連丈夫人都已經不幸離世，直到現在還有許多鋪天蓋地的攻擊，在網路、電視、報章雜誌上，不斷繼續追殺他、消遣他，作為他的妻子，時至今日，這口氣真的忍不下去。

林絲娛指出，許多人做出非常多抹黑攻擊，部分政治人物、名嘴、媒體，更是不斷消遣來博取版面，許多不實誇張的謠言，在他離世後更沒有少過，這就是社會的現況，不只用謠言抹黑殺人，就連人走了還不肯放過，這還有天理嗎？

林絲娛表示，前幾天丈夫託夢給她，要她堅強，因此決定化悲憤為力量，經與專業人士及律師討論，已收集齊所有證據，決定正式向這些人提告，絕對告到底。

邱于軒說，提告相關人員涉對於死者公然侮辱、誹謗罪嫌，應還給許崑源公道及清白，杜絕杜絕歪風。

提告對象，分別為名嘴姚立明、梁文傑、王浩宇、社運人士陳嘉君、台聯政策部專案研究員朱俊彥、許姓及簡姓網友等人。

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高雄地檢署偵辦高雄市議長許崑源墜樓身亡案，相驗致命傷是高處墜落多重性外傷，體內無毒物、酒精反應，10日以自殺簽結。（中央社檔案照片）