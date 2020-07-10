台北傳統市場「天下第一攤」得獎名單揭曉！華山合掌村、水源索菲烤布蕾獲異國美食金賞大獎

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)傳統市場「天下第一攤」金賞獎今(10)日舉行頒獎典禮，得獎名單也已經揭曉，其中，是華山市場的合掌村、水源市場索菲烤布蕾之索菲的甜點任意門，以及士東市場的韓貞味之海鮮煎餅獲得異國美食金賞大獎。

傳統市場節最受矚目的盛事，「天下第一攤」金賞獎今(10)日舉行頒獎典禮，今年有21家市場共110個攤商角逐金賞獎座，共13家攤商脫穎而出贏得殊榮；今年特別舉辦世界美食大賞網路票選活動，共計6,294人次投票，同時也宣布網路人氣獎，由水源市場索菲烤布蕾推出「索菲的甜點任意門」奪得2,083高票，成為世界美食大賞人氣王。

天下第一攤實至名歸 異國美食各具特色

台北市市場處表示，「天下第一攤」評選活動發掘出更多傳統市場的好味道與優質商品，今年天下第一攤分為生鮮雜貨、花卉百貨、在地小吃、世界美食大賞等四大類，經過各具專業的美食專家黃景龍老師（龍師傅）、網紅作家張瑀庭老師、行銷專家陳志宏老師走訪評分，評審標準採商品特色、行銷特色與食品口味、料理創意等項目遴選，各類取三名，加上網路票選人氣獎共產生13座金賞得主。

今年特選的世界美食大賞獲得金賞的異國美食，分別是華山市場的合掌村頂級十二貫握壽司、水源市場索菲烤布蕾之索菲的甜點任意門，以及士東市場的韓貞味之海鮮煎餅，評審表示，每家各具特色，烹調細緻度不輸外面餐廳，行銷包裝上相當有創意。值得一提的是水源市場索菲烤布蕾推出「索菲的甜點任意門」也同時受網友肯定，贏得最佳人氣獎，甜點選材用料不輸飯店頗有水準，焦糖烤布蕾，口感細緻綿密，焦糖香甜脆香，品牌設計辨識度高，迎合市場潮流也獲得大眾青睞。

生鮮雜貨用心經營 食材新鮮食在安心

本年度生鮮雜貨類鑑賞中，每一項得獎的商品，都讓評審印象深刻，跳脫舊有經營模式，不僅創新而且用心經營。士東市場華新牧場的生鮮豬肉，都是老闆親自飼養，豬隻特別引進日本的豬種，飼料上使用穀物非食餘餿食，商品訴求在於「乾淨的肉，來自乾淨的飼料」；大直市場8號極品海鮮(阿棕師)生鮮海鮮類，採優質漁獲供應，特別的是老闆自製五味醬可應用在海鮮沾食的調味，可提味也鮮味十足。士東市場饗聚食品小舖，以後山百年老店手工純釀醬油脫穎而出，店內產品採用台灣各地小農食材，健康無添加，有產地來源，也可了解背後小農的故事。

花卉百貨代代傳承 在地小吃風味十足

花卉百貨類來自各市場菁英，最後得獎三家攤商實至名歸，西湖市場潘美伶手作工坊之編織材料包，授課將針織推廣給時下年輕人，傳承理念值得讚許。水源市場巧藝斗八的布藝創作包包，作品有兩代傳承的意味，士東市場任何故事館的台灣原創品牌及創作者寄售作品，是老闆提供空間讓創作者寄賣，並分享每件商品的源起。

在地小吃類的美食更是讓人垂涎三尺，士東市場客家莊的客家鹹湯圓、銷魂焢肉、回甘苦瓜等菜色一字排開，客家傳統風味十足；西寧市場味邨燒臘店的台灣鹽水雞，選用台灣在地熟齡土雞，當天現殺鮮煮，肉質鮮甜肥美；安東市場136海鮮麵，海鮮用料份量澎湃，鮮甜好滋味口齒留香。