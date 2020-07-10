【武漢肺炎】香港第3波疫情嚴重　教育局宣布7/13起全港中小學幼稚園提前放暑假

圖為7月7日的香港街頭 (美聯社) 圖為7月7日的香港街頭 (美聯社)

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【武漢肺炎快訊】台灣7/10新增2境外移入個案 分別長期於美國與阿曼工作

更新時間: 2020-07-10 15:31

首次發稿: 2020-07-10 12:26

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 香港教育局局長楊潤雄宣布，全港學校下周一(7月13日)起提早放暑假，小五呈分試可照考，DSE考生亦可補課。

根據香港01報導，楊潤雄在今天(7/10) 下午2點左右宣布，由於今年5月底復課至今，雖然迄今並無在學校內受感染個案。但過去兩日香港本地感染個案急升，教育局考慮，全港中小學、幼稚園在下周一提早放暑假，考試按實際情況安排。

當地中小學一般自7月20日起放暑假，到8月31日結束。

香港經濟日報也提供停課+提早放暑假中小學名單（超連結如下)

https://bit.ly/2CnBVzW

首次發稿: 2020-07-10 12:26

【武漢肺炎】香港第3波疫情嚴重 港媒稱教育局下午將宣布全港學校停課

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 香港昨日（9日）新增42宗武漢肺炎(新冠肺炎，covid19) 確診個案，當中34宗為本地個案，是疫情爆發以來，單日最多新增當地個案的紀錄。目前香港累計1366宗個案(包括一宗疑似個案)。

香港01報導，慈雲山港泰護老中心群組又增加23人確診，至今共32人確診，包括4名院舍員工。新確診個案有3人是計程車司機，累計有6名計程車司機確診。

另外有多間學校的學生家長確診，部份學校可能須停課。

報導指出，昨（9日）晚間又新增21宗確診個案。

此外香港經濟日報則指出，香港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，疫情波及多間學校，多間學校因為有師生或家長涉及疫情已提早停課或放暑假，消息指教育局今(10日) 下午會宣布全港學校，預料自下星期起停課。

消息又指，由於不少學校已提早放假，相信有部分需要考試的班級，可能要特別處理。