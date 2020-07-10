美國批准愛國者飛彈延壽案　總統府：強化台灣防衛能量

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）美國政府於今（10）日批准愛國者三型飛彈重鑑測的對台軍售案，估計價值約新台幣184億元（美金6億2,000萬元），對此總統府表達感謝，並表示將持續投資國防工業及推動國防改革。

此次軍售是美國總統川普（Donald Trump）2017年上任迄今第七次對台軍售，內容為愛國者三型飛彈後勤維修與技術服務。美國國務院今日批准並執行「知會國會」程序，且公布在美國國防部安全合作局（Defense Security Cooperation Agency）網站上，可望於一個月後正式生效。

美國國務院表示，這項軍售案支持台灣持續現代化其軍事設備並維持可信賴的防禦能力，符合美國的國家、經濟及安全利益；此次軍售將協助台灣改善國防安全，並協助維持區域的政治穩定、軍事平衡，以及經濟發展。

總統府發言人黃重諺今日透過聲明對美國政府的批准決定表示歡迎，並感謝美國履行《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）與「六項保證」承諾，協助我國持續強化防衛能量，以確保台海及區域的和平安全。

黃重諺指出，鑑於近期中國在台海及區域間頻頻施加各項軍事壓力，此次美國對台軍售將助益我國高空層防禦的進一步堅實。

黃重諺提及，未來台灣也將持續提高在國防上投資、推動國防事務革新，並強化國防工業與國防科技研發，以具體行動展現台灣自我防衛決心，更讓台灣為印太地區長遠的和平、穩定與繁榮做出貢獻。

國防部去（2019）年底才與美方完成價值約新台幣15億975萬元的愛國者飛彈技術支援合約簽約程序，預計將耗時二年七個月，在2022年6月前完成部署台灣愛國者三型飛彈的技術調整。

由美國洛克希德馬汀公司所研發的愛國者型飛彈，為我國高空層防禦的重要武器，部署在台灣主要城市及軍事設施周邊。