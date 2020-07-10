監察院公布2020大選政治獻金結算　蔡英文透支2400萬、韓國瑜結餘3000萬

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）監察院今天(10日) 公布2020年總統大選政治獻金收支結算表，民進黨籍正副總統候選人蔡英文和賴清德政治獻金收支相抵，透支新台幣2413萬5237元，國民黨籍正副總統候選人韓國瑜、張善政政治獻金收支相抵，結餘3019萬5617元。

根據監察院公布的資料，蔡英文、賴清德政治獻金收入共5億6476萬1629元，其中個人捐贈3億3814萬8598元、營利事業捐贈1億6056萬9287元、政黨捐贈1萬4500元、人民團體捐贈644萬2000元、匿名捐贈5956萬5732元、其他2萬1512元。

蔡英文、賴清德政治獻金支出共5億8889萬6866元，其中人事費用支出6791萬3244元、宣傳3億2586萬1233元、租用宣傳車輛429萬5657元、租用競選辦事處2920萬9856元、集會1億179萬6817元、交通旅運659萬742元、雜支2567萬40元、返還捐贈2682萬5174元、繳庫26萬6340元、公共關係費支出46萬7763元。

蔡英文、賴清德政治獻金收支總計透支2413萬5237元。

在韓國瑜、張善政方面，政治獻金收入4億5631萬823元，其中個人捐贈收入3億7112萬9494元、營利事業捐贈收入4526萬3389元、政黨捐贈600萬元、人民團體捐贈123萬400元、匿名捐贈3267萬6370元、其他收入1萬1170元。

韓國瑜、張善政政治獻金支出共4億2617萬6206元，其中人事費用支出638萬8387元、宣傳支出3億8128萬6374元、租用宣傳車輛支出168萬3343元、租用競選辦事處93萬2371元、集會支出2351萬1551元、交通旅運支出340萬1994元、雜支739萬5366元、返還捐贈157萬6820元。

韓國瑜、張善政政治獻金另還有金錢以外的財產6萬1000元，政治獻金結餘為3019萬5617元。

親民黨籍總統副總統候選人宋楚瑜、余湘政治獻金收入3183萬4074元，支出6187萬6751元，透支3004萬2677元。