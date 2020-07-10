中國曾嗆要用「對等」手段報復 美國今宣佈制裁陳全國在內新疆4官員

圖片為新疆一處再教育中心（圖/ 美聯社） 圖片為新疆一處再教育中心（圖/ 美聯社）

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）美國財務部今（10）日以「涉嫌重大侵犯人權」為由，宣佈制裁4名新疆維吾爾自治區現任或前任官員，現任中共新疆黨委書記陳全國也在名單之內。制裁內容包括全面凍結其在美直屬或間接資產，官員及其直系親屬禁止入美等。

《中央社》報導，美國財務部外國資產管制辦公室宣佈，根據「全球馬尼次基人權問責法」（Global Magnitsky Human Rights Accountability Act），涉嫌「嚴重侵犯新疆少數族群人權」，制裁現任新疆黨委書記陳全國、前新疆政法委書記朱海侖、前新疆公安廳黨委書記霍留軍、現任新疆公安廳廳長王明山及新疆公安廳，未來上述者，在美間接或直接持有的資產，包括房地產等都將凍結，也無法使用美國的金融服務系統，包括銀行帳戶及投資。

此外，美國國務院也宣佈陳全國、朱海侖及王明山等3人及其直系親屬，未來將禁止入境美國。

陳全國是中共政治局25名委員之一，這也是美國至今制裁的中國最高階的官員。

有鑒於陳全國在中共政壇的地位，外界認為，美國此舉將可能觸怒其他中共高官，並加劇華府和北京當局之間的緊張關係。

美國眾議院今年5月底通過《新疆人權法案》 時，中國就曾抗議，威脅若美國制裁陳全國，將祭出「對等」手段報復。

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2016年擔任中共新疆維吾爾自治區黨委書記以來，陳全國在新疆設立數量龐大的「職業技能教育培訓中心」，被歐美各國認為其實是「集中營」。

《自由亞洲電台》曾報導，中國強力打壓新疆當地維吾爾族，「再教育營」關押高達200萬維吾爾人，對外聲稱提供「職業訓練」。

中國當局更將父母被帶走的穆斯林孩童送進「兒童版」的再教育營。《BBC》認為是有系統地分化少數族裔的政府與下一代，意在創造一個與其文化根源完全切斷的新世代，從宗教信仰到語言一概抹去，簡直是一種「文化大滅絕」。

中共號稱「職業技能教育培訓中心」為新疆當地帶來和平，宣稱自陳全國入疆以來，當地恐攻完全消失，維穩效果良好。

本次美國出手制裁中國新疆4官員，維吾爾人權項目執行主任奧默·卡納特（Omer Kanat）表示，各國早就該這樣做。 「這是終結中共政府有罪不罰現象的開始。」

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