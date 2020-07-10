超划算！台灣文化部推「藝FUN券」、「三倍券」合用方案　業者募集中估增50億藝文消費

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)台灣振興券即將上路，文化部特別祭出200萬份價值600元的「藝FUN券」，現在更募集業者一起加入 「藝FUN店家」行列，吸引大家上門消費，預計增約50億元藝文消費產值。

文化部新聞稿指出，即日起只要藝文業者註冊並經審核通過，即可加入「藝FUN店家」行列，更鼓勵藝文業者，推出「三倍券」、「藝FUN券」雙券合用方案，吸引民眾前往消費，擴大藝文消費商機。

文化部表示， 民眾使用「藝FUN券」APP時，會顯示鄰近有使用「藝FUN券」的藝文場域及店家。消費時只要讓民眾掃描店家QR Code或店家掃描民眾付款QR Code，即完成付款。此外，為能即時紓解店家金流壓力，特別設計「天天對帳、週週付款」機制，簡化店家申領款項相關程序。

文化部說明，藝文店家自即日起即可上網註冊，只要輸入統編或身分證字號，以及公司名稱、負責人、銀行帳戶等基本資料，最快3個工作天即可收到審查結果，成為「藝FUN店家」。



（圖／文化部）

文化部強調，藝FUN券以「藝文專用、不限區域使用」為原則，藝文業者包含博物館、地方文化館、社區營造場域、文化資產保存場域、工藝創作銷售場域、音樂、藝文展演空間、文創園區、文創聚落、書店（出版社）、唱片行、樂器行、電影院、藝文展演預購票券電商平台，或是銷售節目票券及周邊商品之藝文團隊，只要具備稅籍資料，不論是事業、團體或個人工作室等，皆可成為「藝FUN券」適用店家。

文化部長李永得透露，發放「藝FUN券」最大的目的在於追蹤後續顧客的消費行為，研究大家的消費習慣，進一步修改現有政策，歡迎大家踴躍申請。

文化部指出，「藝FUN券」為行政院振興三倍券的加碼措施，預計增加約50億元藝文消費產值，若能進一步刺激及引流三倍券消費者加入藝文消費，預估將增加250億到300億的資金注入藝文產業。

文化部鼓勵店家推出「三倍券」、「藝FUN券」雙券合用，或其他加碼方案，提供更多誘因，吸引民眾消費，共同振興藝文消費市場。

「藝FUN券」APP開放下載時間：7月18日 上午9點- 20日 晚上9點。想要成為「藝FUN店家」的事業、團體或個人工作室，可至文化部「協助受疫情影響之文化藝術事業防疫及紓困振興專區─藝FUN券專區」，聯繫客服專線（02-77457979）或信箱洽詢，或前往官網查詢。