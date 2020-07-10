香港版國安法上路　台灣陸委會發出赴港旅遊警示

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）香港版《國安法》上路，引發不少民眾擔憂赴港自身安全，大陸委員會昨（9）日便發布新聞稿，提醒國人審慎評估前往或過境中國、香港及澳門的行程，並留意個人人身安全。

陸委會表示，《香港特別行政區維護國家安全法》及其第43條實施細則已在香港實施，由於條文內容模糊不清、浮濫，且在實施之初已有港人遭拘捕及檢控，陸委會認為，這使得國人前往該處的風險大增，因此特別呼籲國人審慎評估前往或過境中國、香港及澳門的行程。

陸委會提醒，在中國、香港及澳門之人士不論國籍，只要涉及港版《國安法》，受到監控、任意執法，甚至被拘留或遣送至中國判罪的風險都將大增，提醒國人如已在中國、香港及澳門或需至其中一地過境轉機，應注意港版《國安法》可能對個人人權和人身安全的危害；倘尚未赴中國、香港及澳門，也應審慎評估，若有疑慮，建議避免前往。

陸委會表示，駐處設有24小時緊急聯絡電話，如果赴香港國人或台商、台灣鄉親在香港遭遇問題，可撥打本會香港辦事處急難救助電話尋求協助。

陸委會提及，港版《國安法》對於違反所謂分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動，以及勾結外國或境外勢力危害國家安全等訂有極重的刑責，此種以言入罪，無限上綱及全球適用的規定，外界為之驚愕並高度質疑。

陸委會接著指出，以該法第43條所訂之實施細則來看，定義極為模糊、浮濫，易陷人於罪且已嚴重違反人權及法治，包括授權警方無法院手令可逕行搜查、監聽通信，合理懷疑違法即可要求刪除網路資訊，限制離港，要求提供涉港活動資料，甚至凍結充公個人財產等，違者或不從者將面臨罰款及六個月至兩年不等的監禁，陸委會認為，此種作為已嚴重侵犯人身自由、財產權、隱私權、通訊自由，以及營業秘密，形同無限擴權的思想審查。