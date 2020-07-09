南韓首爾市長朴元淳留下遺言後失聯 漏夜搜尋無所獲 　警方否認尋獲遺體

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）韓國首爾市長朴元淳的女兒今（9）日下午報警聲稱，父親留下像是遺言的話後失蹤，手機也關機。晚間有許多媒體報導，在成均館大學附近的公園尋獲遺體，但警方予以否認。

媒體引述南韓警方說法，朴元淳的女兒在韓國時間今天下午5時17分左右報警，表示父親「約4到5小時前留下類似遺言的話後就離家，連手機都關機」。

首爾市政府表示，朴元淳今日以身體不適為由請假，於上午10點44分左右離開位於首爾鐘路區嘉會洞的市長官邸。警方獲報後，立刻追蹤手機定位尋人，發現手機訊號最後停留在首爾市城北區某處。

警方已派出兩個中隊警力、無人機和警犬在該地附近的北嶽山吉祥寺一帶搜尋其下落。截至韓國時間晚上8點20分，警方仍未尋獲朴元淳的下落。

警方及首爾市府表示，朴元淳可能是因為最近的不動產政策等業務感到壓力，因此關掉電話想放空一下，但也不排除有輕生的可能性。

另有韓媒報導，朴元淳失聯原因是遭到秘書舉報性騷擾，據傳警方正在調查告發者陳述是否為事實，近期將傳訊相關證人協助調查。但首爾市府已否認該傳言。

人權律師出身的朴元淳今年64歲，2011年首度挑戰首爾市長選舉贏得選戰後，於2014年、2018年再度勝選，目前進入第三個任期。