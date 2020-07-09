搶暑假親子客 台南大員皇冠假日酒店推「機器人主題房」

歡樂的暑假到來，還在煩惱該上哪兒旅遊？該如何給孩子們一個滿滿回憶的暑假假期嗎？台南大員皇冠假日酒店搶暑假親子出遊商機，與德陽艦獨家合作，推出鋼鐵機器人主題房，滿足所有大小男孩的科幻夢，讓人熱血沸騰的鋼鐵機器人主題房為之驚喜，每日限量4間房，每房7,688元起，再送機器人親子T恤、機器人紋身貼紙、機器人迎賓茶點以及睡前機器人巧克力牛奶，1個家庭4個人入住，宛如也化身成機器人，一起加入銀河守衛戰的行列。

放暑假搶攻親子出遊商機，不能出國，在國內一樣也能玩的盡興。台南大員皇冠假日酒店首次推出親子主題房，特別與德陽艦「艦證奇蹟－鋼鐵機器人」創作特展獨家合作，在大廳擺設一尊高3.5公尺的機器人「Green格林」，吸引來往客人駐足觀賞與拍照，宛如豐收魚簍捕獲了超大機器人似的，成為熱門拍照打卡亮點。

另外，也打造四間機器人主題房，一進入房內立刻被大型機器人「Blue布魯」吸引，佇立在落地窗前，靜靜的守護著。躺在床上有可愛的機器人枕頭陪伴，再望向天花板立刻驚艷不已，一大片銀河，兩尊機器人在對角線的兩邊，宛如自己也置身其中，一起加入銀河守衛戰的行列。機器人主題房的設計巧思無所不在，迷你吧、淋浴間、鏡子、馬桶，就連迎賓茶點也是機器人的主題，讓人又驚又喜。

由西點主廚劉靖晟巧思製作的迎賓茶點，陣陣香甜味飄散在房內，讓人聞到會想吃，但看到機器人巧克力卻是可愛到捨不得吃，還有睡前來杯「晚安佳飲」，將熱牛奶沖入巧克力機器人身上，看著他慢慢融化，心情似乎也被療癒了。今夏最夯的「機器人主題房」處處有驚喜，讓大小男孩們為之瘋狂，想必入睡後，作夢都在跟著機器人熱血奮戰呢！

台南大員皇冠假日酒店2020年7月9日起正式開賣「機器人主題房」，每房7,688元起，親子4人一起入住，含4客早餐，贈送德陽艦特展門票4張、機器人親子T恤、機器人紋身貼紙1張、迎賓茶點乙式以及晚安佳飲2杯。搶攻親子客我們準備好了，勢必引起熱潮，所以爸爸媽媽們快來訂房，動作要快囉！以上價格需另加5%營業稅與10%服務費。訂房專線06-391-1858