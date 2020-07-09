新北假日藝術學校首推線上課程 跟著玩家曾子余「玩一夏藝術」

新北市教育局今年首度推出假日藝術學校線上課程， 課程昨(8)日正式開拍， 邀請知名旅遊節目主持人曾子余擔任藝術玩家， 帶領親子體驗各式藝術課程，包含美術、魔術、舞蹈、 動畫等各類藝術， 讓親子在家就能運用隨手可得的素材創造各種藝術創作， 線上課程將於暑假每周三於教育局Youtube平台播出， 歡迎大家跟著藝術玩家曾子余的腳步，來趟豐富有趣的藝術體驗， 9月起也將陸續開辦實體課程。

新北市自101年起率全國之先，首創免費假日藝術學校課程， 鼓勵親子共同學習，培養學生藝術創造力， 課程至今已邁向第9個年頭，共設置14所假日藝術學校。 今年為擴大更多學生及家長參與，在暑假時仍能接觸藝術之美， 並增加藝術自學機會，規劃13門輕鬆活潑的線上體驗課程， 讓親子在家一起動手玩藝術，同時也增進親子間的情感。

新北市教育局長張明文表示，以往假日藝術學校報名都是秒殺， 為了讓更多人可以體驗到各類假日藝術學校課程， 本年度首度辦理線上教學，民眾在家裡就可以親子共學， 運用隨手可得的生活用品創造藝術作品，每週還可以上不同主題， 探索孩子的藝術性向。米倉國小老師林琬蓉老師設計「印花風版畫 SO EASY」課程，讓學生用版畫製作成動物手提包， 曾子余也為動物點睛進行趣味開光儀式， 親子在家就可以跟著老師創造出自己獨一無二的手提包及抱枕。

新市國小「新·藝想世界」，教孩子探索音樂遊戲， 體會音樂的樂趣，透過各種生活可取得的用品，如鍋子、湯匙等， 用打擊輕鬆找尋音樂元素的拍子與節奏，創造屬於個人的音色， 演奏出屬於自己的音樂。中山國小「藝童來跳舞」， 透過生動有趣的歌舞律動， 讓國小學生在家就可跟著舞蹈老師唱唱跳跳， 大展舞蹈才能外也能揮灑汗水，搭配輕快的音樂節奏舞動身體。 碧華國小「玩墨文創趴—愛的禮物」， 喜歡手工藝的孩子們可以創造獨具風格的牛皮包裝紙， 藉由現代書法文字設計筆記本封面，創作獨一無二的筆記本包裝， 小朋友可以運用所學，跟著老師手做父親節禮物，給爸爸一個驚喜！ 莊敬高職打造「生活魔術、益智課程」， 讓孩子們運用隨手可得如橡皮筋、牙籤、便條紙等用品， 變出好玩又有趣的魔術，成為人人稱羨的魔術師。

「藝術玩一夏」 線上課程將於7月15日於新北市教育局Youtube平台開播， 暑假期間每周都有新的課程推出， 歡迎大小朋友密切鎖定新北市教育局YOUTUBE頻道。 9月份起實體課程也陸續開課，預計開設10餘種藝術類別課程， 課程包含各項基礎課程和進階課程，培育多元的藝術人才， 相關活動訊息將公告在新北市社會教育資源網(HTTPS:// LLL.NTPC.EDU.TW/)-藝術教育- 假日藝術學校項下，邀請親子一起來玩藝術。