新北假日藝術學校首推線上課程 跟著玩家曾子余「玩一夏藝術」

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
新北市教育局今年首度推出假日藝術學校線上課程，課程昨(8)日正式開拍，邀請知名旅遊節目主持人曾子余擔任藝術玩家，帶領親子體驗各式藝術課程，包含美術、魔術、舞蹈、動畫等各類藝術，讓親子在家就能運用隨手可得的素材創造各種藝術創作，線上課程將於暑假每周三於教育局Youtube平台播出，歡迎大家跟著藝術玩家曾子余的腳步，來趟豐富有趣的藝術體驗，9月起也將陸續開辦實體課程。
新北市自101年起率全國之先，首創免費假日藝術學校課程，鼓勵親子共同學習，培養學生藝術創造力，課程至今已邁向第9個年頭，共設置14所假日藝術學校。今年為擴大更多學生及家長參與，在暑假時仍能接觸藝術之美，並增加藝術自學機會，規劃13門輕鬆活潑的線上體驗課程，讓親子在家一起動手玩藝術，同時也增進親子間的情感。
新北市教育局長張明文表示，以往假日藝術學校報名都是秒殺，為了讓更多人可以體驗到各類假日藝術學校課程，本年度首度辦理線上教學，民眾在家裡就可以親子共學，運用隨手可得的生活用品創造藝術作品，每週還可以上不同主題，探索孩子的藝術性向。米倉國小老師林琬蓉老師設計「印花風版畫 SO EASY」課程，讓學生用版畫製作成動物手提包，曾子余也為動物點睛進行趣味開光儀式，親子在家就可以跟著老師創造出自己獨一無二的手提包及抱枕。
新市國小「新·藝想世界」，教孩子探索音樂遊戲，體會音樂的樂趣，透過各種生活可取得的用品，如鍋子、湯匙等，用打擊輕鬆找尋音樂元素的拍子與節奏，創造屬於個人的音色，演奏出屬於自己的音樂。中山國小「藝童來跳舞」，透過生動有趣的歌舞律動，讓國小學生在家就可跟著舞蹈老師唱唱跳跳，大展舞蹈才能外也能揮灑汗水，搭配輕快的音樂節奏舞動身體。碧華國小「玩墨文創趴—愛的禮物」，喜歡手工藝的孩子們可以創造獨具風格的牛皮包裝紙，藉由現代書法文字設計筆記本封面，創作獨一無二的筆記本包裝，小朋友可以運用所學，跟著老師手做父親節禮物，給爸爸一個驚喜！莊敬高職打造「生活魔術、益智課程」，讓孩子們運用隨手可得如橡皮筋、牙籤、便條紙等用品，變出好玩又有趣的魔術，成為人人稱羨的魔術師。
「藝術玩一夏」線上課程將於7月15日於新北市教育局Youtube平台開播，暑假期間每周都有新的課程推出，歡迎大小朋友密切鎖定新北市教育局YOUTUBE頻道。9月份起實體課程也陸續開課，預計開設10餘種藝術類別課程，課程包含各項基礎課程和進階課程，培育多元的藝術人才，相關活動訊息將公告在新北市社會教育資源網(HTTPS://LLL.NTPC.EDU.TW/)-藝術教育-假日藝術學校項下，邀請親子一起來玩藝術。