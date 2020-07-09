上天賜予的天然蜜香 新北美人茶上市

本(109)年度新北好茶東方美人茶比賽結果出爐， 冠軍由三芝區粟益民農友奪得。 美人茶所散發出獨特果香與天然蜂蜜味， 是茶樹生長期間經小綠葉蟬啃食，轉化出的自然風味， 冷泡熱飲都適宜。目前正值產季，歡迎民眾向產區選購， 錯過就要等明年！

粟益民是目前三芝區少數從事茶產業的農友，原任職科技大廠的他， 雖擁有百萬年薪，但始終無法適應職場上的爾虞我詐， 希望能透過自身能力回饋社會，因此於104年返回三芝家鄉後， 堅持以最天然的野放方式守護土地， 僅生產東方美人及蜜香紅茶等需「人工採摘」茶菁的茶品， 讓當地的新住民及弱勢族群參與採收過程，創造在地就業機會， 也透過辦理製茶體驗，延續曾經揚名國際的三芝茶文化。

粟益民曾在107年石碇東方美人茶評鑑獲得頭等獎， 今年更上一層樓，以出眾蜜香味打動評審師，奪下「新北美人茶王」 封號。他表示，「茶是有人情味的產業」，重新開始並不輕鬆， 粟益民原先對茶一竅不通，幸而數十位不捨茶園消失的家族長輩， 大方開放12公頃的茶園讓他使用， 也碰上百年歷史的林華泰茶行大方教導技術。 目前粟益民主要生產東方美人與蜜香紅茶，年產量約2,600台斤 ，除內銷國內市場外，也提供日本作為化妝品原料。

石碇區農會理事長陳金財表示， 美人茶的風味具有天然的蜂蜜及熟果香， 講白話一點就是天然的水果茶風味，相當受市場歡迎。 而美人茶製程也相當費工、費時，首先需要以人工方式， 採收經小綠葉蟬啃食後的茶芽，無法以機器取代， 而有經驗的採茶員每天最多僅能採3-5斤茶菁， 乾燥後的成品可能連1斤都不到，是大自然賜予的「珍貴農產」， 相當稀有。

農業局表示，帶有天然果香及蜂蜜味的美人茶，非常適合冷泡， 既消暑又解渴。新北市也實施「茶清方案」， 於賽會進行農藥殘留檢測，替消費者把關茶品安全， 因此選購茶品時可選購「新北好茶」比賽茶，不僅喝的安心， 也是給在地茶農肯定。

照片來源：新北市政府農業局提供