八里愛心教養院腦麻院生展舞技飆輪椅 「生命之美」感動淡水國小師生

八里愛心教養院生命之美校園巡迴列車，9日首站來到淡水國小，與該校師生進行交流。活動帶來輔具體驗、地板滾球、性平企鵝娃娃DIY和輕黏土創作及潔牙體驗，讓學生了解身心障礙者突破身體上的限制，努力活出生命的光采，也培養學生的同理心。

教養院輪標舞社團以「鬥牛舞」及「歡樂莎啦啦」揭開序幕，坐在輪椅上的院生俐落的轉動輪椅，搭配志工老師曼妙的舞姿，現場同學頻頻鼓掌驚呼。淡水國小也表演二胡演奏及扯鈴，藉由音樂與舞蹈拉近彼此距離。

表演輪標舞的小瑄吸引同學的目光，她因腦性麻痺，四肢和軀幹不聽使喚，在院內治療師持續的鼓勵和訓練下，努力復健，臉上總是掛著笑容。在克服生活障礙後加入輪標舞社團，隨著音樂轉圈搖擺，令同學看了相當感動。

小瑄也擔任輔具體驗的關主，為學生示範如何正確操作輪椅。為了讓同學體驗身障者如何控制輪椅，治療師透過約束帶、副木等將同學的四肢固定，同學們在嬉鬧中不禁叫苦：「老師，這完全推不動耶！」但小瑄卻一一指導，最後還跟同學競賽手推輪椅，結果同學落後一截，不禁對小瑄豎起大拇指。

淡水國小教務主任譚怡君表示，第一次看到生命之美的活動企劃就深受感動，看著現場學生面對面接觸院生，透過活動交流和實際身障體驗，此起彼落的歡呼聲和驚嘆聲，比起老師在課堂上教導要如何同理身心障礙者，有更深刻地體會，相信他們日後會更珍惜感恩，也會樂於助人。

八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，感謝淡水國小給院生一個舞台，提升院生的自信心，也讓更多人體認院生的生命充滿無限可能。院生永不放棄的精神，就像向日葵一樣仰著笑臉面對陽光，因此特地製作了內鑲向日葵種子的明信片，希望傳達給同學：「美好的生命力總是向著陽光！」