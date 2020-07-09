新北市108條好漢錄取國立科大 技優翻轉清寒與新住民學子

109學年度四技二專技優甄審入學招生公告錄取結果， 新北市技高學校學生表現亮眼，國立大學正取總計108人。

今年瑞芳高工潘兆敘同學錄取國立臺灣科技大學營建工程系， 聽到錄取心中的第一志願，高興得跳起來，直說不敢相信。 兆敘是技藝競賽選手出身，他最感謝指導教師， 一直不斷地督促他往技藝競賽的殿堂邁進。 在遇到瓶頸時指導老師總是給他新的想法讓他可以突破盲點。 他永遠記得老師曾說：「你想要往哪個高度， 就必須付出怎樣的努力。」也因為這樣的努力， 才讓他在全國技藝競賽建築製圖職種搶下第2名的佳績， 進而透過技優甄審錄取國立科大。

智光商工王益柏同學錄取國立臺北科技大學，他家境清寒， 爸爸在市場賣菜獨力扶養他長大。益柏國中階段成績並不甚佳， 但於進入學校後努力鑽研電子領域技術，改變他的學習之路。 經過老師的教導和同學的鼓勵， 榮獲第50屆全國技能競賽北區分區技能競賽工業電子職類第一名的 佳績。他很感謝學校從來沒有放棄他， 在求學的路上有老師的不斷勉勵，才能讓他獲得今天的成果。

三重商工應用英語科的同學俞涵娜是新住民二代，媽媽是菲律賓人。 選手出身的他在108學年度的全國技藝競賽中奪下職場英語的第二 名，除此之外，也參加了全國專題及創意競賽， 並榮獲外語群的佳作。在專題、選手訓練、課堂課程三方忙碌的她， 一路走來備感艱辛。做事全力以赴的函娜， 連備審資料的製作都比照準備比賽的方式進行，整天不間斷， 把這三年的經驗放入備審資料中。 當放榜知道自己錄取心中的第一志願-台灣科技大學應用英語系， 函娜激動地流下了眼淚，她說很感謝三年來陪伴她的老師及同學， 能讓她圓夢展才。

新北市教育局表示，市府近年來積極推動技職教育， 並推動四年四億經費的「新北贏得未來技職人才計畫」， 為技職教育扎根、也為培養國際化技職人才做足準備。 成果也反映在技優甄審的成績上， 未來將繼續努力建立一貫化的技職人才培育體系。