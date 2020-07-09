德國鍾情藝術史數學家顛覆傳統取材電玩　純黑風景畫光影流瀉台北登場　

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 德國藝術家斯芬‧杜爾（Sven Drühl）亞洲首展帶來近年風景畫系列「新風景4.0」，取材19、20世紀繪畫及電玩場景，並延伸創新為個人語彙，透過當代的表現手法重新詮釋風景，將於7/11台北蘭騎士畫廊登場。

杜爾定居柏林，是位熱愛古典藝術的數學家，個人創作挪用部分過去繪畫的部分風景，再度延伸成為新畫面，此次亞洲首次個展「新風景4.0」呈現約10件作品，創作不只拼貼場景，媒材也使用不同組合，像是矽氧樹脂(Silicon)、油漆、油彩等。

杜爾持續將「風景」 再轉化為新的呈現，他所描繪的「新風景 4.0」，並非眼前所見的大山大林等真實自然風景，而是曾經在藝術史上由各個藝術家所記錄、描繪、轉譯成藝術語言的風景再抽象化。



因疫情緣故，杜爾今（9）日和畫廊透過視訊導覽創作（圖/台灣英文新聞）

杜爾表示，個人創作風格是「Retrogardia」，其為「retro」（復古之意）及「avantgardia」（前衛之意）兩字組合，意思為透過回顧過往尋求創新；他更形容自己是名DJ，擷取不同領域各種曲目做混音，並融入個人表情風格，重生一種新的感官享受。

杜爾曾撰寫很多關於古代及當代藝術的研究， 他認為這影響他的創作方法，尤其對 1990 年代後結構主義及後現代主義其中論述關於原創、混搭、跨類型等方向感到興趣，同時，他經常漫遊在歐洲博物館典藏中擷取風景繪畫的元素，使用挪用作為創作的手法之一。



右圖為虛擬世界中場景延伸創作（圖/畫廊提供）

此次展覽可見不同系列作品，概念上也有不同，除了借鏡過去繪畫，為了突破既有創作，杜爾從電玩虛擬世界中下手，他和專業的遊戲團隊合作，使用其提供的矢量文件及背景紋理來創作，這和過去幾年的概念不同，「過往是將真實場景抽象畫，現在則是擬真不存在的場景」。

值得一提的是，展場的入口處為兩間大型「純黑色風景畫」，使用全黑畫風景帶給人耳目一新的感覺，巧妙的是，站在不同的角度賞畫，也可以看見不同的光影，如同隨著時間及季節的不同，景色也會呈現不同的樣貌，杜爾說，「純黑色的風景畫只能靠筆觸和光線呈現」。

New landscape 4.0 新風景4.0- Sven Drühl斯芬．杜爾 首個展

Opening開幕式：7.11 Sat. 3pm-6pm

展期: 7.11-8.30



純黑風景畫（圖/畫廊提供）