台灣移民署籲新住民踴躍領三倍券 懶人領券Q&A報你知

移民署臺南市第一服務站為關懷新住民，於昨(8)日在臺南市社會福利大樓7樓會議室，召開109年度臺南市「新住民關懷網絡會議」，邀請臺南地區提供新住民服務之公私部門網絡成員共同參與，會議中透過專題報告、資源介紹、案例討論、經驗分享及意見交流等議程，深入暸解新住民各項問題與需求，彙集各方意見和提出解決方案。

截至109年5月底止，我國新住民人數合計已高達56萬868人，新住民及其二代問題及需求趨向多元化，非單一資源可完全協助，需整合各縣市在地公私部門等網絡單位，建置一個強而有力的服務網絡。

臺南市第一服務站表示，本次會議規劃介紹嚴重特殊性傳染肺炎防疫措施、移民署通譯人才資料庫、新住民發展基金運用及跨國婚姻媒合常見違法案例等議題，期盼能營造友善移民環境。

此外，為宣導7月已上路的振興三倍券新住民領取方式與資格，會議中特別準備懶人包和Q ﹠A向新住民團體說明，希望符合資格之新住民能夠踴躍領取。只要先支付1,000元，就可以領取價值3,000元的振興三倍券，並採行動支付、電子票證、信用卡和紙本等「3+1」方式發行，從7月15日起開始領取，12月31日前都可以使用。如果有任何關於振興三倍券問題，可撥打經濟部1988紓困振興專線。

臺南市第一服務站主任林志鴻鼓勵新住民朋友踴躍領取好用又好刺激的振興三倍券，一起來振興臺灣經濟。移民署在官網設置的「境管防疫及振興專區」，也有提供相關Q ﹠A及宣導資訊，歡迎新住民及其家庭成員多加運用。