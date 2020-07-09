如何救經濟？研究：保育地球1/3陸地海洋

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）環境保育與經濟發展只能背道而馳嗎？一項報告指出，若能善加保護地球三分之一面積的陸地與海洋，全球經濟反而會因此受益。

科學家多次敲響警鐘，若人類再不正視環境危機，至少百萬物種將從地球消失，但此一劫難並非無可避免。由維斯基金會（Wyss Foundation）主導推動的《自然倡議》（Campaign for Nature）報告指出，2030年之前，只要每年能挹注1,400億美金，就能讓三成的陸地與海洋免受破壞、棲地獲得復育生機。

從具體數字來看，一旦達到保育30%陸地與海洋之目標，每年可望增加640億至4,540億美元的全球產值。光是保護森林與紅樹林，就有助減少因氣候災難造成的經濟損失，以2050年計算，這期間每年約能保住1,700億至5,340億美元。

報告指，重視保育並不會犧牲經濟，反能增加農林業營收，同時緩和氣候變遷衝擊，避免水資源危機、生物多樣性降低與疫情爆發。科學家強調，自然保育有助因應氣候崩潰（climate breakdown）與極端天氣帶來的洪災、暴雨與旱情。

舉例而言，數十年來海岸紅樹林與珊瑚礁一再受到破壞，但當他們被「成功撿回一條命」，卻能抵擋暴潮、為海洋孕育生命。保護陸地的益處，除了讓野生動物有一方棲地，其植被能減少空氣汙染，河流系統則能提供潔淨水資源。

再以漁業為例，將特定海域訂為保護區，禁止一切捕魚鑽油活動，短期雖會對相關產業帶來衝擊，長期而言卻能確保海洋獲得喘息，魚兒數目增加，經濟活動方能永續發展。

該報告再次提醒世人，自然保育的益處無法斗量，無所作為的代價卻難以想像。為了人類，為了地球，資助自然的行動，就是現在。