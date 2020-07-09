FBI局長披露習近平殘忍「獵狐行動」 趙立堅斥：美國被反華勢力綁架了

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）美國聯邦調查局局長（FBI）克里斯托弗·雷7日在美國智庫的演講中稱「中國獵狐行動涉嫌威脅在美的中國政治異議人士回國」，並企圖透過經濟間諜、滲透、偷竊數據等影響美國外交政策。中國外交部對此則強硬駁斥，並表示不要以為中國安全部門是吃素的。

《BBC》報導，FBI局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）7月7日在華府哈德遜研究所表示，美國目前進行的近5000件反間諜案中，其中一半跟中共有關係。

雷說，中國企圖成為世界霸主，私底下透過滲透、間諜、竊取機密甚至勒索以獲得技術等手段獲得資源。

習近平上任以來，發起「獵狐行動（Fox Hunt）」，針對在美的中國政治異議人士，藉由各種手段逼迫他們回中國。

若找不到該獵狐目標或遭拒絕時，中國派來的人會將其家人當做人質，逼迫屈服。

雷說，中國政府就曾派遣「間諜」去到「獵狐對象」家中探視，並表示該對象只有2條路可以走，「回國」或是「自殺」。

雷表示，被中國威脅的「獵狐」對象，許多人擁有美國綠卡，甚至已經是美國公民，中國的逼迫手段令人震驚。

中國外交部發言人趙立堅7月8日在例行記者會上先是駁斥「FBI說的話你也能信？ ！」，並表示對於「我對美國的外交政策被像雷這樣的FBI官員等反華勢力所左右、所綁架感到遺憾。」

趙立堅說，雷公然聲稱FBI每10個小時就處理一起涉華案件，他們不要以為中國安全部門是吃素的！

他強調，近來美方一些政客多次對中國進行莫須有的抹黑指責，渲染所謂“中國威脅”，企圖轉移視線，掩蓋自身問題。

至於美方有關「獵狐行動」的言論，趙立堅說，打擊跨國犯罪是國際社會的廣泛共識。近年來，許多國家都同中方積極開展了相關執法合作。

美方官員作出如此表態，難道是希望美國成為犯罪分子的“避罪天堂”嗎？

趙立堅說，中國敦促美國個別官員立即糾正錯誤，停止發表錯誤的涉華言論，停止日復一日炮製政治謊言，停止損害兩國互信與合作的做法。