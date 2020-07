台灣駐美代表會晤美國助卿：台美關係將持續成長

(台灣英文新聞/政治組 台北報導)我國駐美代表高碩泰即將離任,他近日與美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿史達偉(David Stilwell)會晤,並表示他有信心台美關係未來將持續有所進展。

我國駐美代表處今(9)日在推特上分享高碩泰與史達偉的合照並表示,「高代表向助卿史達偉表達他對持續強化的台美關係的深摯感謝。雙方基於共同的信念、價值及利益建立起密切且更穩健的台美夥伴關係。高代表有信心未來幾年台美關係將持續成長。」

Rep Kao expressed his deep appreciation for the strong working relationship w/ A/S Stilwell. Both sides have forged a closer & more robust Taiwan-US partnership, based on shared beliefs, values & interests. Rep Kao is confident that ties will continue growing in yrs ahead. pic.twitter.com/N1Y61h5I9L

美國國務院東亞暨太平洋事務辦公室則透過推特表示,「謝謝高碩泰代表,過去四年我們很高興與你共事,並一起創下諸多台美關係的里程碑。」

Thank you @TECRO_USA Representative Stanley Kao. We have enjoyed working side-by-side with you to achieve many milestones in the U.S.-Taiwan relationship during the past four years.