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台灣駐美代表會晤美國助卿：台美關係將持續成長

我國駐美代表高碩泰即將離任，他近日與美國助卿史達偉會晤

By Sylvia Teng, 台灣英文新聞－編輯
2020/07/09 14:32
高碩泰（左）與史達偉（照片截圖自台灣駐美代表處推特）

高碩泰（左）與史達偉（照片截圖自台灣駐美代表處推特）

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）我國駐美代表高碩泰即將離任，他近日與美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）會晤，並表示他有信心台美關係未來將持續有所進展。

我國駐美代表處今（9）日在推特上分享高碩泰與史達偉的合照並表示，「高代表向助卿史達偉表達他對持續強化的台美關係的深摯感謝。雙方基於共同的信念、價值及利益建立起密切且更穩健的台美夥伴關係。高代表有信心未來幾年台美關係將持續成長。」

美國國務院東亞暨太平洋事務辦公室則透過推特表示，「謝謝高碩泰代表，過去四年我們很高興與你共事，並一起創下諸多台美關係的里程碑。」

高碩泰自總統蔡英文於2016年5月就任即擔任駐美代表至今，他的位置即將由民主進步黨前立法委員、前國家安全會議顧問蕭美琴接任。媒體報導，高碩泰也將返國另有任用。
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