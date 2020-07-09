均溫上升攝氏1.5度之日將至？ 國際氣象組織：臨界值未來五年有機會突破

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）為了防止氣候出現「毀滅性」的變化，《巴黎協議》在2015年簽訂時，要求各國應努力將全球平均氣溫上升的幅度維持在工業革命前均溫的攝氏1.5度內，然而，國際氣象組織(WMO)今(9)日警告，未來的5年中，很有可能就會達到這個臨界值。

國際氣象組織指出，年均溫每年都會出現浮動的趨勢，估計在2020年到2024年間，有20%的機率某年就會出現均溫上升突破工業革命前攝氏1.5度的狀況，而除此之外的每一年，均溫很有可能都會高於工業革命前攝氏1度，

這仍是一個警訊。非洲南部、澳洲南部等去年深受野火之害的國家，從今年到2014年之間，都會變得更乾且熾熱，野火的威力會更可怕；另一方面，歐洲則會出現更強烈的氣旋，而北大西洋地區的風則會變得更強勁。

賓州大學的氣象學家Michael Mann表示，現階段均溫正面臨正向浮動，溫度大約落在工業革命前的攝氏1.4度，不過這個正向浮動的趨勢並不會持久，依照推估的暖化速度來推斷，未來幾年均溫上升的幅度會趨緩，最後落在工業革命前均溫攝氏1.2度左右。

然而他也說，氣候變化十分敏感，只要有一點短期氣溫上的改變就可能生成極端氣候災害，這對於那些已受疫情衝擊的國家而言，影響甚鉅，無論實際溫度升幅高或低於預期，其對你我生活的影響必定比預期更高。