【桃園親子行程必揪】台灣義美南崁觀光工廠、見學餐廳10日重新對外開放

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）隨著國內連88天無本土確診案例，疫情趨緩，許多場館也重新開放民眾參觀，義美食品位於桃園南崁的觀光工廠與見學餐廳在睽違五個月後，將於10日重新開放，民眾又多了一個假日溜小孩、出遊、呷厚料的好去處。

義美南崁觀光工廠裏面不只能看到膾炙人口義美產品的生產廠，還是一個兼具生態保護教育、臺灣歷史文化傳承、親子遊樂、品茶美食的園區，許多國內外名人曾來訪。工廠入口為義美門市及咖啡站，除了販售義美經典食品飲料、香氣四溢的現烤麵包，消暑冰淇淋，還有料好價廉的「惜福」商品，舉凡蛋糕邊料（NG蛋糕）、缺損餅乾還是長度不足的蛋捲都集結販售，是桃園及台北「巷仔內」訪客必搶購的商品，數量有限，來晚了不見得買得到。

坐在樹蔭下休息片刻、好料吃下肚後，一旁還有兒童遊戲區，小小孩可以盡情玩耍放電，園區夠大可以讓他們跑到喊累， 造訪過的部落客開心表示小孩玩得累到回家上車馬上睡翻 。大一點的小朋友還可到另一頭的生態池，生態池收集義美食品工廠經處理後的工廠廢水，水質乾淨，成群魚兒悠游其中，一旁還有幾叢都市中差點遭砍伐的老樹，被義美總經理高志明搶救爾後移居於此。

除了觀光休閒行程，親子還可以一起來見學餐廳樓下的「義美文化陳列館」，一起回味四五六年級生小時回憶裏的義美商品，甚至是1920年代的人力拉車、1925年台灣民報、夾心酥皮煎台、古早月餅模、霜淇林用酥杯煎模、印上結婚日期與新人姓名的喜餅鐵盒等等，旁邊還有食品DIY教室，蛋糕彩繪及製作小西餅都可以預約報名參加，遇到節慶還有應景點心DIY，像是月餅及薑餅屋，更添行程趣味。

義美南崁觀光工廠園區（官網連結http://www.imeifoods.com.tw/nankang/）每周二至周日開放時間為上午九點至晚上九點，每周一及連續假期除外，入場及停車免費！見學餐廳則是上午11點開始營業，提供美味、網路評價四顆星滿滿的高CP值港式飲茶與台式料理。

為配合防疫，重新開放後部份區域仍實施疫情管控，參訪民眾進入餐廳、文化陳列館需戴上口罩，入口處配合量測額溫，也提供75%酒精供手部消毒；進餐廳的顧客，每桌至少一名協助留下聯絡電話，等等措施不只防疫也要讓民眾玩的更放心。