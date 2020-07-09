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來場台北深度旅遊？挖掘永康風格之旅、天母美食文化在地特色　名額有限動作要快！

台北市商業處推出深度旅行路線，即將登場的區域包含永康街、天母、心中山線形公園

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2020/07/09 11:21
台北深度旅行路線將登場(圖/台北市商業處)

台北深度旅行路線將登場(圖/台北市商業處)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導) 台北市商業處協助推動當地友善店家，推出深度旅行路線，即將登場的區域包含永康街、天母、心中山線形公園，每場次限額16名。

台北市商業處新聞稿表示，今(2020)年首度推出友善店家小旅行體驗，首場「走到西門X潮文化的引領者」活動已圓滿結束，民眾反應相當熱烈。現正接著開放報名心中山線形公園、永康及天母路線的體驗行程，數量有限、歡迎民眾踴躍報名參加。

台北市商業處表示，台北友善店家自105年開始辦理，店家類別為休閒娛樂、服飾配件、生活雜貨、美食特產及特色住宿5大類等，目前已累計逾600家，並持續招募中。

台北市商業處說明，今年度希冀藉由深度遊程，將台北友善店家的特色與體驗推薦給民眾；每條遊程中皆串聯特色景點及台北友善店家，並邀請到專業導覽員進行文史解說，使民眾能在深度探訪中體驗台北的巷弄魅力，感受友善店家所營造的友善氛圍。

台北市商業處強調，每條行程各有不同主題特色，無論是手作體驗、美食品味、風格欣賞抑或人文感懷等，都等著民眾前來挖掘體會。每場次遊程限額16名，歡迎喜歡深度探訪的民眾踴躍報名參加。

目前開放報名的3條行程分別為： 7月25日心中山線形公園「走到心中山X走進文青打鐵街」、8月15日永康商圈「走到永康X走出風格之旅」、8月16日天母商圈「走到天母X美食文化新美好」。

活動全程免費，報名詳情請見網頁「台北市商業處-我是商Ya人」粉絲團查詢。

「走到心中山X走進文青打鐵街」小旅行遊程
日期：7月25日 15:30-17:30（約2小時）

時段 行程

15:20-15:30

集合-爆炸毛頭與油炸朱利

15:30-15:40

爆炸毛頭與油炸朱利

15:40-15:50

心中山線形公園

15:50-16:00

浮光書店

16:00-16:10

月霞咖啡

16:10-16:15

赤峰街

16:15-16:30

小器赤峰28

16:30-17:30

手作體驗-PICK&COLLECT

「走到永康X走出風格之旅」小旅行遊程
日期:8月15日(六) 15:30-18:00約2.5hrs

時段 行程

15:20-15:30

集合-青田七六

15:30-15:40

永康街區介紹

15:40-15:55

宜德和志

15:55-16:15

永康街Together

16:15-16:45

帕帕拉夏藝文中心

16:45-17:00

老叢茶圃

17:00-18:00

手作體驗-陶作坊

「走到天母X美食文化新美好」小旅行遊程
日期：8月16日(日) 15:30-18:00(約2.5hrs)

時段 行程

15:20-15:30

集合-Puro Gelato 義式冰淇淋

15:30-15:40

Puro Gelato 義式冰淇淋

15:40-15:50

八藤家日式料理

15:50-16:00

天母街道導覽與文化介紹

16:00-16:10

Miopane 貝果

16:10-16:40

金蓬萊台菜

16:40-17:00

農訓中心-入內參觀地方農產品及在地歷史故事

17:00-18:00

Green well 水耕蔬菜專賣店-甜品窩工作室的Christine體驗學習韓式擠花的樂趣
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