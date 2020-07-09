來場台北深度旅遊？挖掘永康風格之旅、天母美食文化在地特色　名額有限動作要快！

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導) 台北市商業處協助推動當地友善店家，推出深度旅行路線，即將登場的區域包含永康街、天母、心中山線形公園，每場次限額16名。

台北市商業處新聞稿表示，今(2020)年首度推出友善店家小旅行體驗，首場「走到西門X潮文化的引領者」活動已圓滿結束，民眾反應相當熱烈。現正接著開放報名心中山線形公園、永康及天母路線的體驗行程，數量有限、歡迎民眾踴躍報名參加。

台北市商業處表示，台北友善店家自105年開始辦理，店家類別為休閒娛樂、服飾配件、生活雜貨、美食特產及特色住宿5大類等，目前已累計逾600家，並持續招募中。

台北市商業處說明，今年度希冀藉由深度遊程，將台北友善店家的特色與體驗推薦給民眾；每條遊程中皆串聯特色景點及台北友善店家，並邀請到專業導覽員進行文史解說，使民眾能在深度探訪中體驗台北的巷弄魅力，感受友善店家所營造的友善氛圍。

台北市商業處強調，每條行程各有不同主題特色，無論是手作體驗、美食品味、風格欣賞抑或人文感懷等，都等著民眾前來挖掘體會。每場次遊程限額16名，歡迎喜歡深度探訪的民眾踴躍報名參加。

目前開放報名的3條行程分別為： 7月25日心中山線形公園「走到心中山X走進文青打鐵街」、8月15日永康商圈「走到永康X走出風格之旅」、8月16日天母商圈「走到天母X美食文化新美好」。

活動全程免費，報名詳情請見網頁 或「台北市商業處-我是商Ya人」粉絲團查詢。

「走到心中山X走進文青打鐵街」小旅行遊程

日期：7月25日 15:30-17:30（約2小時）

時段 行程 15:20-15:30 集合-爆炸毛頭與油炸朱利 15:30-15:40 爆炸毛頭與油炸朱利 15:40-15:50 心中山線形公園 15:50-16:00 浮光書店 16:00-16:10 月霞咖啡 16:10-16:15 赤峰街 16:15-16:30 小器赤峰28 16:30-17:30 手作體驗-PICK&COLLECT

「走到永康X走出風格之旅」小旅行遊程

日期:8月15日(六) 15:30-18:00約2.5hrs

時段 行程 15:20-15:30 集合-青田七六 15:30-15:40 永康街區介紹 15:40-15:55 宜德和志 15:55-16:15 永康街Together 16:15-16:45 帕帕拉夏藝文中心 16:45-17:00 老叢茶圃 17:00-18:00 手作體驗-陶作坊

「走到天母X美食文化新美好」小旅行遊程

日期：8月16日(日) 15:30-18:00(約2.5hrs)