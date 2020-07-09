【快訊】台灣台中市府副秘書長遭爆劈腿3女　市長盧秀燕：私生活仍須自律、將調整朱康震職務

台中市政府副秘書長朱康震(圖) 被週刊爆料劈腿3女。（中央社檔案照片） 台中市政府副秘書長朱康震(圖) 被週刊爆料劈腿3女。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台中市政府副秘書長朱康震昨(8日)被週刊爆料劈腿3女，對此，朱康震昨請假未進辦公室，也不接電話；市府原本回應，朱康震已離婚10多年，且私人感情的事與公務無關。

不過台中市長盧秀燕今天(9日) 上午說：私生活還是必須自律，所以將立刻調整朱康震職務。

中央社報導，被歸為前新北市長朱立倫人馬的朱康震，去年(2019年) 9月獲台中市長盧秀燕延攬擔任副秘書長，擁有高帥型男外表的朱康震，平時行事低調，即使陪同盧秀燕出席公開活動，也很少上台亮相；但昨被週刊爆料劈腿多女，在台中市政壇引發關注，市府員工私底下也議論紛紛。

朱康震昨請假未進辦公室，也不接電話，而盧秀燕昨出席包括大里區東榮立體停車場動土典禮及台中市政府109年第1次廉政會報時，也都笑笑帶過，未發一語。

另外，多名藍綠市議員提到朱康震時都說，根本沒互動，幾乎沒來拜會過市議員，作風很神秘。更有藍營議員在質詢時曾意有所指說，市府團隊有台北幫，不把當地文官、議員放在眼裡，拿著雞毛當令箭。

市府回應，朱康震已離婚10多年，為單身無婚姻狀態。週刊與媒體報導內容諸多與事實不符，且私人感情的事與公務無關，無需耗費社會資源多做評論。

根據台中市政府在朱康震去年布達時提供的學經歷資料顯示，朱康震是世新大學新聞研究所畢業，主要經歷包括桃園縣政府新聞處處長、中華職棒秘書長、中華車會CTAF秘書長、世新大學新聞系講師、中央廣播電台副總台長、資深媒體人（平面、電視、廣播等經驗累計超過20年）、民間大型公司總經理等職務。