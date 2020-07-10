〈時評〉台灣司法院法務部認同「國民法官制」又如何？

無可諱言，台灣民眾對司法的評價與信任度，是各項公權力中最低的；蔡英文總統在第一任就職演說中拋出的「司法改革」，之所以獲得現場最大、最久掌聲，就是最好的印證！

邇來，現行法官獨立審判制究竟是要改變為國民法官制還是陪審制，又在媒體輿論吵得沸沸揚揚。雙方各自引經據典，讓國民法官制與陪審制的優缺點分別攤在所有國人面前，這種論辯政策的方式，是理性的、健康的。

但是，先射箭再畫靶或先有定案再找人背書，絕對是不宜出現的鏡頭！尤其是，身為被改革對象的司法院、法務部、法官等等，在這場國民法官制與陪審制利弊得失的論辯中，是最沒有資格立場發聲的，也是最該自我約束而非嚷嚷最大聲的！道理很簡單：今天，司法之所以引起高漲的民怨民怒，不正因為它長期以來的不知自動檢討、反省、改革，甚至連被動檢討、反省、改革都在頑抗嗎？不正因為它主張堅持的，多數民眾不認同支持；它認同捍衛的，多數民眾不以為然嗎？

像許多法官紛紛為文，一面倒力陳陪審制之不妥、不可取，除了落人「本位主義」的口實外，難道是要告訴大家，採陪審制的民主先進國家英國、美國，其司法公信力，是比（民眾對司法不信任度長期高達七、八成的）台灣還不如的？

像司法院、法務部紛紛表態：「一致認同」「國民法官制」，試圖舖陳引導改革的方向，更讓人憂心忡忡！「國民法官制」乃由長期不知檢討、反省、改革為何物的司法院所提之改革方案，此其一；有這麼「一致認同」的一元化集體意志、沒有異議雜音，再加上線上法官都已飽嚐自由心證、獨立審判兩項法寶的甜頭，恐龍法官、奶嘴法官、情色法官可以安安穩穩躲在司法大家庭的保護傘下的歷史共業，將伊于胡底？

任何改革，都不宜由被改革者主導、獻策！司法改革何嘗不然？司法院、法務部「一致認同」「國民法官制」的風向球，正可作如是觀！

（作者為新竹教育大學退休副教授)