台灣文化藝術獎助條例修正草案揭曉！文化部廣徵藝文團體及民眾意見

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 文化部預告文化藝術獎助條例修正草案，將於60日內廣徵藝文團體及民眾意見，進行彙整研修後送行政院審議。

文化部新聞稿指出，文化部8日預告文化藝術獎助條例修正草案，以期進一步落實扶持文化藝術工作者及事業，整備文化環境，促進文化藝術永續發展。《文化藝術獎助條例》修正草案自預告日起60日，廣徵藝文團體及民眾意見，進行彙整研修後送行政院審議。

文化部指出，文獎條例修法內容主要包含五大重點：第一，明訂各級文化主管機關，增修文化藝術事務範圍及其工作者、事業。第二，精簡現行獎助對象、項目及方式，明定獎補助之基本原則與公開透明原則。第三，增訂「勞動權益保障」專章，從促進社會保險參與、急難救助、智慧財產權保障等層面保障文化藝術工作者。第四，為契合文化施政方針，因應文化環境及多元藝術型態，增訂推動各項藝文政策之相關條文。第五，擴大租稅優惠，促進藝文市場及鼓勵藝術創作。

文化部表示，本次修法旨在推動及建構藝文生態系，從文化藝術前瞻性、創作端出發，強化創造、原生、扎根、市場庇護及藝文環境整備等概念，與文化內容產業相關法制有所區隔，並達相輔相成之效。同時為揭櫫及確保文化基本法之文化多樣性及文化平權理念，亦盤點文化基本法條文及相關文化法規，將目前文化法制缺漏或無法涵蓋者納入，以完備文化治理法規體系，契合文化藝術事務發展需求。

在勞動權益保障方面，配合《文化基本法》第二十條規定，為保障文化藝術工作者之勞動權益，特別增訂「勞動權益保障」專章，在保障藝文工作者之相關保險制度、訂定承攬工作契約指導原則、提供勞動權益相關資訊、保護智慧財產權及提供遭遇緊急危難之協助作為等，皆有相應之條文予以增進勞動權益之保障。

此外，為鼓勵捐贈經主管機關依法指定登錄之有形文化資產，以及為提振藝文產業市場、鼓勵年經藝文工作者創作等，訂有相關租稅優惠。包含捐贈有形文化資產予政府者，得依法列舉扣除或列為當年度之費用，不受金額限制，且不受所得基本稅額最低稅負規定；以及個人創作藝術品之首次售出所得，不計入個人綜合所得稅；文物或藝術品交易之所得，不併計個人綜合所得稅額等。

本次文化藝術獎助條例修正相當具有指標性，文化部藉由本次修正草案預告，蒐整各界意見，進行整體法案調修，再送行政院審議。期望本次修法能達到本條例推動文化藝術事務，扶持文化藝術工作者及事業，促進文化藝術永續發展之立法目的。