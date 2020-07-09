美國退出WHO　台灣外交部：推動參與國際組織目標不變

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）美國昨（8）日正式宣布將退出世界衛生組織（WHO），而一直以來致力於推動台灣參與世衛組織的外交部表示，政府持續推動參與國際組織的目標不會因此改變。

外交部發言人歐江安昨日表示，「參與WHO一直是我國全體國人的熱切期盼，也是政府推動參與國際組織的重點目標，不會改變。」對於美國將退出世衛組織，外交部將密切注意後續情勢發展。

美國在週一（6）致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，美國預訂明年（2021）年7月6日正式退出世衛組織。

歐江安提及，近來新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐全球，更加凸顯全球防疫合作不容任何缺口的重要性。

歐江安接著指出，我國成功的防疫經驗，已使國際社會瞭解將台灣納入全球公衛體系的必要性及急迫性，也因此上半年我國參與世界衛生大會（WHA）的推案獲國際的支持聲量大幅成長，為歷年來最高，除美國持續大力支持之外，也有越來越多的理念相近國家以多元方式表達對台灣的支持，為我國推案增添前進的動能。

不過，第一階段採取視訊會議的世衛大會仍然未向台灣遞出邀請，自2017年以來，台灣已四度未獲邀以觀察員身分參與世衛大會。

歐江安表示，現階段外交部將繼續加強與美國、其他理念相近國家及友邦的合作，全力爭取更多國際友人認同並支持台灣的訴求，同時外交部也會秉持專業、務實、有貢獻的原則，依據國際情勢的變化，與衛生福利部等相關部會共同研議最符合我國利益的推案目標及策略。