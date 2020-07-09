【武漢肺炎逆時中】巴西「鐵齒」總統確診、記者會竟拿下口罩　當局「不要求」接觸者隔離

巴西總統波索納洛7月6日出現發燒咳嗽等武漢肺炎症狀，但上週他仍正常工作、開會，接見政治人物和高層官員。（美聯社檔案照） 巴西總統波索納洛7月6日出現發燒咳嗽等武漢肺炎症狀，但上週他仍正常工作、開會，接見政治人物和高層官員。（美聯社檔案照）

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）巴西總統波索納洛當地時間7日宣布自己確診感染2019冠狀病毒疾病，巴西總統府隨後聲明，不要求曾與他近距離接觸的公務員隔離檢疫，這違反國內外衛生高層的建議。

波索納洛（Jair Bolsonaro）6日出現發燒咳嗽等2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）症狀，但上週他仍正常工作、開會，接見政治人物和高層。

不但如此，巴西新聞協會 (Brazilian Press Association) 7日發布聲明表示，將會向巴西最高法院遞狀控告總統波索納洛，因為他在7日宣布自己確診的記者會上，不但沒有跟記者保持適當的社交距離，置記者健康於腦後，甚至還拿下口罩。

根據CNN報導，當時在場的記者包括 CNN Brasil, TV Record 與 TV Brasil的採訪人員。巴西新聞協會譴責當時在記者會上拿下口罩的總統波索納洛不負責任，而且明顯違反公共衛生法。

CNN Brasil電台記者Leandro Magalhaes，目前已經在家工作，自我隔離。他同時將進行武漢肺炎採檢。

世界衛生組織（WHO）表示，感染2019冠狀病毒疾病者可能在症狀出現後6天內開始傳播病毒，並建議與感染者有密切接觸的人遠離工作場所，隔離檢疫14天。

巴西總統府聲明，雖然可疑病例應待在家裡，但單單與感染者接觸不足以構成隔離檢疫的條件，所以只建議公務員在出現症狀時尋求醫療服務。

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但根據巴西衛生部和經濟部6月公布的一項共同部令，公共組織必須要求曾與感染者接觸的人馬上遠離工作場所；如果沒出現症狀，也只能在新型冠狀病毒檢測呈陰性，或至少隔離72小時後才可以重返工作崗位。

中央社報導，巴西總統府表示，截至7月3日，在總統府工作的3400名公務員中，有108人感染2019冠狀病毒疾病，77人已康復，超過9成沒有出現症狀或症狀輕微。

巴西利亞聯邦特區聯邦公務員工會（Sindsep）聲明，總統府不建議隔離那些接觸過確診病例的態度，是對公務員和全體民眾不負責任的行為。

波索納洛總統一直反對各州政府採取關閉商業和社交隔離的措施，但根據專家看法，隔離是防止病毒傳播最有效的方法。

總統府秘書處7日晚表示，已對總統府進行消毒，最近幾天曾與波索納洛開會接觸的政府官員都已或將篩檢病毒。

巴西各州衛生廳新型冠狀病毒疫情最新資料顯示，過去24小時巴西新增確診病例4萬1541例、1187例死亡，累計171萬6196例確診、6萬8055例死亡。巴西是目前全球確診和死亡人數第二高的國家，僅次於美國。

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