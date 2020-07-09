南台灣科技農業最大據點 400公頃農科園區擴充工程完竣招商中

照片由行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處提供 照片由行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處提供

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）行政院農業委員會今(9)日表示，座落於屏東的農業生物科技園區的擴充計畫，164公頃土地公共設施工程已全數竣工，配合農科園區既有面積233公頃，園區面積規模合計達約400公頃，成為南台灣農業科技產業最大據點，預計吸引逾180家農企業投資營運、創造年產值新台幣180億元的高科技農業產業聚落，該園區現已展開招商。

農科園區表示，基於既有園區的經營經驗，擴充園區擴大規劃了實驗農、漁場用地，並適當分割廠房區坵塊，提供方整的素地與整體規劃的公共設施管線，期望能有效吸引國際間高產值、高創新及具全球競爭力之潛力農企業進駐，帶動台灣農業科技產業發展。

農科園區還說，結合現有進駐廠商形成上下游供應鏈、提高農業附加價值、建立國際行銷通路等新農業政策目標，打造180家農企業投資營運、6,000名就業人口及年產值新台幣180億元的高科技農業產業聚落。歡迎有意願投資的業者可逕洽相關事宜，以利及早進駐。

照片由行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處提供

農科園區說明，擴充園區與既有園區毗鄰，擴充園區的工程規劃依面積及工程介面考量，劃分為土建工程第一標、土建工程第二標、土建工程第三標及天然氣工程標等，各項實體工程均同步作業，以分區並進模式加快工程進度，降低施工過程對周遭居民、企業及環境的影響。

擴充園區與既有園區同樣享有專案低利貸款、免徵進口稅、貨物稅與營業稅，及設廠單一行政窗口服務、一站式便捷進出口通關、研發及產學合作輔導等優惠措施，未來除延續現有產業基礎，持續壯大產業聚落規模外，亦將引進具有節能循環農業、智慧生產精準農業、生物科技提升農產品附加價值、環境友善的農業資材等潛力農企業進駐，以充足、完善且優質的投資環境。

照片由行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處提供