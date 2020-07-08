全台灣飆高溫體感40度　BabyHome調查：6成孩子喊熱　逾8成家長贊成裝冷氣

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）近來夏日體感溫度逼近40度，在又濕又熱的況下，家長無所不用其極希望幫助孩子降溫。根據BabyHome家長大調查，有3成家長會提醒孩子「多喝水」，2成４的家長會幫小孩購買多款涼感小物。

今年5、6月，全台已有10處均溫創下歷史紀錄，氣象局也預期台灣夏季氣溫可能更加炎熱。熱浪也影響孩子健康，皮膚科醫師周彥吉觀察因高溫濕熱，導致異位性皮膚炎孩子因此病況加劇，近期就診率增加一到兩成。如何替孩子舒緩、降溫，成為近期家長關注議題。

炎炎夏日，全台氣溫飆高，但教室冷氣普及率卻不均，以北市中小學為例，國中冷氣普及率100%、國小92%，但新北中小學卻有7成教室未裝冷氣，其他縣市校園也並非人人有冷氣吹，跨縣市冷氣兩樣情。

據BabyHome調查調查結果顯示，54%家長表示孩子教室沒冷氣，且有近6成孩子回家向家長表示「學校好熱！」，更有高達85%家長認為教室應加裝冷氣。

有家長反應，老師行政辦公室有冷氣，孩子上課教室卻沒有，點出校園辦公室涼啊涼，孩子教室烤番薯的現況。無力立即改變現狀的家長只好自力救濟，進而轉向想出降溫妙招幫孩子降溫安心度過期末考。

據BabyHome調查顯示，有3成家長會提醒孩子「多喝水」，避免在酷熱教室內中暑，可見家長對孩子健康及安危最重視；其次有24%家長讓孩子「帶降溫小物，如：小電扇、涼感小物」去學校，沒冷氣只能自力救濟；17%大推「濕毛巾降溫法」，用濕毛巾擦拭帶走皮膚熱氣。

另有「下課去洗臉沖水」、「自己帶冰水／冰塊」、「自掏腰包，贊助班上購買電扇或循環扇」等降溫建議。

但在體感溫度飆到40度的狀況下，冷氣似乎還是最快速的解決之道，BabyHome調查調查結果顯示，高達85%家長認為教室應加裝冷氣，問卷中甚至有家長表示，「乾脆請教育部長中午12點到沒冷氣的教室和孩子一起吃飯，體驗看看有多熱！」「天氣酷熱大人都受不了，更何況是學童。」「高溫心浮氣躁，怎能專心讀好書！」

15%不贊同家長也有話要說，認為冷熱交替對健康有害、窩在教室吹冷氣不下課減少活動量、不環保、訓練孩子忍耐性等，但多數贊同加裝冷氣之家長並非一味強調空調整日開啟，理性表示：視溫度及時段開關、使用者付費、適當溫度對小孩及老師都能得到穩定情緒及良好學習。