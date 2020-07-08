台積電向沃旭離岸風場買20年綠電 創全球最大企業購售電規模

綠電邁大步，沃旭能源與台積電正式簽署企業購售電契約，將承購沃旭旗下裝置容量共920MW離岸風場所有發電量，合約為期20年，這也是全球至今規模最大的企業購售電契約。

沃旭能源今天發布新聞稿指出，與台積電正式簽署企業購售電契約，雙方契約為期20年，為固定供電價格。購售電期間預計將從大彰化西南第2階段及西北離岸風場於2025年至2026年正式商轉後開始，不過，風場完工商轉時程仍視台電併聯電網完成及沃旭能源的最終投資決定而定。

沃旭補充，合約價格高於沃旭在2018年6月競標得標價，這也是全球再生能源業至今簽署最大的企業購售電契約；沃旭取得大彰化西南風場裝置容量337.1MW，得標價格為每度新台幣2.5480元，大彰化西北風場共582.9MW，得標價格每度2.5481元。

台積電資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤表示，台積電很高興能和沃旭能源合作，不僅擴大再生能源使用，更共同為台灣能源轉型、打造世界級的產業環境努力，實踐台積電對環境保護的承諾。

沃旭能源全球風電事業執行長馬汀諾柏（Martin Neubert）表示，讚許台積電能領先業界採購再生能源，並且採取實際行動，落實減排目標，這項企業購售電契約規模前所未見，台積電展現出對再生能源最強而有力的支持。