整理包／7/20開放登記台灣「動滋券」　可購買運動用品和觀賽

教育部潘文忠部長右4及體育署高俊雄署長左4與會貴賓合影，宣告動滋券正式啟動。（圖／體育署提供） 教育部潘文忠部長右4及體育署高俊雄署長左4與會貴賓合影，宣告動滋券正式啟動。（圖／體育署提供）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）教育部今(8)日宣布發放400萬份500元「動滋券」，民眾可使用於運動場館、觀賞運動賽事、參加體育活動、購買運動用品等相關運動產業，也可以搭配三倍券使用，將於20日至26日開放民眾上網登記，28日抽籤。

教育部長潘文忠表示，因應新冠肺炎影響，各項體育賽事幾乎停擺，連帶影響運動產業甚鉅，因此在近期疫情逐漸趨緩下，希望透過發放「動滋券」，鼓勵民眾參與體育活動，刺激運動消費。

體育署強調，在「動滋券」相關設計機制上，採先登記後抽籤方式，只要是本國國民與持有居留證的非本國籍配偶，都可至「動滋網」登錄基本資料參與抽籤，中籤者即可獲得500元電子抵用券；而在業者部分，只要是符合運動產業發展條例第四條的業者皆可上「動滋網」登錄參與。

登記規則

於109年7月20日至26日至「動滋網」登記姓名、身分證或居留證字號、Email及手機號碼取得抽籤資格。

身分證末碼為單數(1、3、5、7、9)可於7/20(一)、7/22(三)、7/24(五)登記。

身分證末碼為雙數(0、2、4、6、8)可於7/21(二)、7/23(四)、7/25(六)登記。

7/26(日)當天單雙數皆可登記。

抽籤結果公布方式

預定於109年7月28日下午3時30分在律師公證下辦理公開抽籤，抽中者將以Email和簡訊通知，抽中資訊開放民眾上「動滋網」查詢。

使用規則

動滋券是線上電子錢包，抽中者至「動滋網」填寫資料後，可獲得500元抵用額度，抵用不限次數，109年12月31日前抵用完畢為止，不足額須自付差額。

如何查詢可使用「動滋券」之店家

使用運動場館、參加體育活動、觀賞運動賽事、購買運動用品等皆可使用，民眾可至「動滋網」搜尋有參與本案之店家。

消費折抵方式

實體店家：

不提供預約服務的店家：至「動滋網」取得QR-Code，至符合參與資格之運動業者臨櫃出示QR-Code，購買商品、抵用及支付差額。 提供預約服務的店家：至「動滋網」預約服務(如運動場館)並取得QR-Code，至符合參與資格之運動業者臨櫃出示QR-Code，購買商品、抵用及支付差額。

​​線上平台：

民眾先至「動滋網」搜尋可使用之平台業者及商品→登入申請個人 [認證碼] →複製[認證碼]至業者線上平台的會員系統→結帳時選擇使用[動滋券]結帳及支付差額。為鼓勵出門消費，以有登錄振興三倍券之平台為限。

使用期限

109年8月1日10時起開始使用，至109年12月31日23時59分截止，逾期失效。

可跟三倍券一起使用嗎？

可搭配一起使用。

去大賣場或百貨公司買運動用品也可以使用動滋券嗎？

業者須符合運動產業發展條例第四條之範疇，並至動滋網登錄方可收取動滋券。建議您可先至動滋網查詢參與動滋券抵用之業者。