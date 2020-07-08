美國FBI局長證實 中共干預美政治、力阻美官員訪台

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊7日直指中國的滲透與竊密工作已對美國造成「長久的威脅」，更爆料中國積極運用各種施壓手段阻止美國官員或議員的訪台計畫。

外電報導，瑞伊（Christopher Wray）在出席華府哈德遜研究所研討會上，花了近一小時詳述中國共產黨政府在美國的各種干預與破壞手段，舉凡逼迫在美國居住及工作的中國公民返國、在美國的武漢肺炎研究工作上從中作梗、阻止美國官員或議員訪問台灣、佈線商業間諜、竊取情資、以及等等在美非法政治活動及干預手段。

瑞伊指FBI目前調查中的5000件間諜反制工作項目上，逾五成是來對付中國間諜。他還提到習近平主導的一項「獵狐」行動，該行動把海外中國人都視作中國共產黨政府統治威脅，想方設法要把這些海外中國人逼回中國境內，那些手段實在「令人震驚」。

他舉例，中國會派人來監視或造訪專案目標民眾在美國的家人，尤其是會揭露中國政府侵害人權真相的政治異議份子、政敵、政治評論家，恐嚇他們要不就返回中國，要不就自殺噤聲。他也呼籲在美國遭遇到相同情況中國公民能勇敢與FBI聯絡。

BBC報導引用川普政府官員的說法，現在正是美國檢視40多年來美中外交決策錯誤的時候，不過有評論指川普企圖藉此中國議題轉移民眾對其治理無能的不滿，提高他大選連任的機會。可以預料，大選後無論川普或拜登入主白宮，美國的對中政策已出現巨大改變，美中對抗已成為事實且持續發生。

中國對台灣的外交打壓

瑞伊在研討會上也談到中國對美的政治干預手段，以台灣為例，若有美國官員、州長或國會議員有意訪問台灣，中共會動用各種手段阻止，包括透過其選區內與中國關係良好的企業或媒體施壓來取消訪台計畫。

瑞伊說，中共另一種作法是對學者與媒體施壓，讓他們自我審查，此外，中國也對部分體育巨擘施壓，從而壓制他們就香港或台灣事務提出不利北京的言論。