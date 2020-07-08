聯名手工派界愛瑪仕打造英式風格下午茶，國泰萬怡推出 PIETY夏日「派」對下午茶

下午茶控絕不能錯過的品味新選擇，位於台北市中山區的台北國泰萬怡酒店，首度邀請大明星欽點使用的手工好派 PIETY「派。對」，以「英風台式茶食」為主題，於飯店大廳酒吧THE Lounge打造一場充滿英倫風格和巧食搭配的夏日午茶組合。

PIETY「派。對」素有手工派界的愛瑪仕之稱，更是吳奇隆、余文樂等名人的彌月禮盒指定品牌，一入口令人驚呼其派皮酥脆且層次堆疊，與軟、香、濃的內餡相輔相成，被烘焙師傅戲稱是「公主病」派皮，揉擀時間拿捏精準，避免太熱影響層次口感。

本次推出的套餐分為鹹甜兩種風味，「洛林鄉村鹹派組」，選用PIETY「派。對」可選擇獨家新創的「泰式打拋豬」、「潮間帶的襲擊」及「蒜你厲害」其中一款，讓喜歡嘗鮮的饕客們體驗特殊風味；「甜心派對組」則以網路熱賣的經典港式風味楊枝甘露派、法式蘋果派及檸檬派擇一作為搭配，享受盲烤派皮的酥脆及濃郁餡料帶來的豐富滋味。

每組套餐另附PIETY「派。對」熱銷的松露香菜司康一個與經典唐寧茶一杯，讓司康控體驗與黑松露醬和新鮮香菜完美契合的手工鹹司康。

對於下午茶控必吃的經典口味，鹹派首推以川味清炒海瓜子入派的「潮間帶的襲擊」，海瓜子的鹹香夾帶著Q彈花枝丸和鮮海菜，配上一口帶有阿薩姆紅茶特殊麥香的「英倫早餐茶」，滿滿海味和濃郁茶香就在嘴裡衝擊而出。

甜派則是由消暑港點搖身一變的「楊枝甘露派」作為人氣擔當，選用台灣愛文芒果與紅柚粒，搭配獨家芒果泥與椰漿，再嚐上一口「香草菊蜜茶」，豐富的水果香氣和柔順芳韻的茶香滋味，所帶出夏日風情讓人大呼暢快。本次聯名合作套餐自即日起至7月31止每周六、日限量供應，每套450+10%，預訂請洽台北國泰萬怡酒店THE Lounge (02)77503336。

PIETY「派。對」X國泰萬怡 夏日「派」對下午茶「派」對套餐

-【洛林鄉村鹹派組】以下鹹派任選一片附沙拉

泰式打拋豬鹹派、潮間帶的襲擊鹹派、蒜你厲害鹹派

-【甜心派對組】以下甜派任選一片附冰淇淋

楊枝甘露派、法式蘋果派、經典檸檬派

- 以上套餐另附PIETY松露香菜司康一個及飲品任選一款。