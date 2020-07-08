「戀戀雙溪荷所在」 雙溪荷花季於7月12日開跑

新北市雙溪區公所將於7月12日上午10時在雙溪區 台2丙線16.3K處上林荷花田舉辦「2020新北稼日蒔光-戀 戀雙溪荷所在」活動，今年主打「晝觀荷夜賞蓮」， 增建浮木棧道讓民眾更親近荷花，夜間燈光下猶如鵲橋， 星光與燈光交會美不勝收。另為提振疫情後之消費信心， 今年也結合在地商圈及農友希望市集， 讓遊客既可以選購安心蔬菜和在地特色商品、 體驗獨特的自然人文風采，又能暫時遠離喧囂的都會生活， 讓身體與心靈獲得放鬆。

農業局表示，雙溪區是新北友善田園起源地，並逐漸擴散到各區， 目前全市友善田園面積已達到227.5公頃之多，共196個農場 參與。友善農業在雙溪區開花結果，不但產出許多安心、 美味的農產，更有7.5公頃的荷花田可以欣賞， 生態資源比以往更加富饒，歡迎民眾把雙溪當作大自然教室， 親身來體驗。

7月12日上午的開幕式會有雙溪上林國小和柑林國小的小朋友帶來 精彩鼓陣及舞蹈表演，還有貂山吟社帶來詩詞吟唱， 展現雙溪古老的風情，讓民眾在音樂聲中觀賞嬌艷欲滴的睡蓮， 體驗雙溪好山好水夏夜風情，穿梭在7.5公頃的荷花田， 觀賞如火焰般綻開的荷花、紅黃紫白的香水蓮及圓葉浮水的霸王蓮。 荷花田旁由雙溪各里、在地農友擺設的希望市集， 將有琳瑯滿目的農產品，歡迎大家相約來賞蓮兼採購!

精心安排在地學校及貂山吟社表演音樂及詩詞吟唱，， 讓民眾在浪漫樂聲中觀賞睡蓮。荷花池旁希望市集也會營業， 接著聆聽音樂表演與賞蓮，讓身、心、靈都能獲得滿足!

雙溪區公所表示，除了白天的荷花嬌貴美艷， 夜間的睡蓮也別有一番風情花，活動自7月12日至8月22日止， 期間每晚7到9點都會點燈，民眾可提早前往，先到雙溪老街、 連舉人古厝、虎豹潭溪或平林休閒農場等景點遊玩， 傍晚時分到希望市集挑選友善、有機的蔬果， 再前往荷花池欣賞睡蓮，還有機會聽見蟋蟀、 夜鷺與青蛙所交織出另一場大自然音樂饗宴!公所也提醒， 現場雖有照明設備，行走田埂時仍須注意安全。