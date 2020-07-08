新北2師無私奉獻獲星雲教育獎 劉遵恕改造「氣死班」變「起司班」

新北市立三峽國中輔導組長劉遵恕及頭前國中資源班教師李佩勲， 2位教師為弱勢學生無私奉獻近20年的大愛的精神， 並以創意的教學法，榮獲「2020第八屆星雲教育獎— 典範教師獎」殊榮，也成為新北教育的楷模。

三峽國中輔導組長劉遵恕，19年來擔任過專任輔導教師、 導師及中介教育班導師，長時間陪伴學習低成就的學生，相信「 老師要做的就是替孩子搭建舞臺，讓孩子上臺演活他自己」。 擔任704班的導師時，學生都以諧音戲稱為「氣死」班， 他就翻轉學生的思維，取名「起司班」，代 表「啟發思考」的精神， 並成立FB聯絡簿將這些教育孩子的過程與經驗，結集成「 要玩就要玩大的—起司班學習成長故事」一書。 擔任中介教育班導師時， 更連續獲新北市資源式中介班考評特優第一名， 並以服務學習為教育主軸，帶領中輟的孩子，一起動手清洗車輛、 洗衣機及冷氣，並參與養老院及幼兒園公益活動，除此， 還親自帶領學生改造校園環境，將校內廢棄空間重新美化， 進而訓練他們成為導覽藝術家，從活動過程中培養學生愛心、 耐心與自信心。

頭前國中資源班導師李佩勲服務也長達19年， 從實習時就對特教領域充滿教學熱情，相信每一個特教生， 都能發揮優勢能力，因此積極規劃多元活動， 近5年辦理多場身心障礙學生暑假營隊活動， 包含兩天一夜的夜宿花蓮遠雄海洋公園之旅及跨國學習活動。此外， 佩勳老師也看見特教生家庭的重擔， 帶領學生建立正向的行為與態度，讓親子溝通更順暢。 同時也擔任社群領導人，讓特教教師與普通教師進行專業學習， 並結合業界資源，邀請不同領域的專家到校教導不同的專長，如： 廚師、法式甜點師、臨床心理師、職能治療師等，藉由相互增能、 提供交流與回饋的機會，讓所有老師都能認識及關心特教生。

新北市教育局表示，感謝兩位老師秉持教育理想，用愛、 專業及行動，展現新世代教師的風範，弘揚師道，不放棄每個孩子， 發掘出孩子的亮點，重視學習態度的養成，實踐了「有教無類、 因材施教」的教育家精神。

李佩勳老師。(新北市政府教育局提供)