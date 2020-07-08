新北市國中學術資優假日方案成果發表 關心社會公義國際局勢

108學年度新北市國中學術語文資優假日方案— 國文組成果發表會日前於秀山國小資優教育資源中心舉行， 採專題報告、新聞報導、戲劇及詩歌朗誦等形式表演， 展現口語表達、團隊文藝創作的素養能力， 將學生三年的學習表現完美呈現！各校家長到場支持成果發表， 座無虛席，專注欣賞詩歌朗誦的歌聲及學生陶醉的神情， 肯定輔導團教師的努力！

今年主題為「鮮衣怒馬少年郎：我的語資歲月」， 特色是緊扣文學特質，由學生編採新聞、 話劇演出及詩歌朗誦來呈現三年所學。另有個人專題報告， 主題重視跨域整合，如武俠小說中的飲食文學、 童話對女性意識的影響、從小說探討特種行業、 由NBA球賽言論看中美價值觀等等， 讓學生呈現語言文化及批判性思考。演出之外， 會場內也展示了學生手寫詩稿， 期盼能充分展現語資生的學習成果及活力。

新北市自103學年度起開辦資優假日方案， 長期邀請專家學者指導本市資優輔導團老師設計資優課程， 於假日時於板橋高中進行方案課程，課程設計突破平日課程限制， 內容涵蓋了上台發表、即席創作、圖文結合、新聞採訪、 廣播劇等實作課程，循序漸進，由主題文學、現代/古典詩、 小說賞析、古典散文為主的專業課程，增加學生的見聞與學習， 並落實分組教學，學習包容接納不同意見，多年深獲好評， 各縣市前來取經。

奠定方案課程架構的福和國中張蓓蒂老師， 對於今年的成果發表模式，認為：「 這是老師們共同努力為學生付出的熱忱展現！」。 第一屆即在輔導團服務的鷺江國中顏培宜老師表示：「 超越當初規劃的想像，學生主動投入，與和夥伴一起努力的感覺， 真的很有成就感！」 即使六月初已畢業的學生仍持續熱衷於語資課程， 江翠國中李羿鋐同學表示：「很開心能夠發表出一個完整的報告， 同學的報告都很令人驚艷，這次成果發表經驗很棒。」

教育局特教科劉美蘭科長表示， 新北市提供多元且適性的資優教育服務， 通過學術資優鑑定學生可在國中接受資優教育課程， 或參加教育局主辦的假日資優方案， 讓資優學生都能適才適所發揮潛能。今日發表的學生， 小小年紀就能展現對國際局勢的高度關懷和獨到見解，值得嘉許， 也很感謝老師們陪伴孩子在興趣上探究， 期待學生保持學習熱情持續學習成長。