新北智慧希望市集淡海輕軌試營運 優質農特產品隨「嗶」隨買

照片來源：新北市政府農業局提供
照片來源：新北市政府農業局提供
新北市政府農業局與淡水區農會及新北大眾捷運股份有限公司合作，於淡海輕軌紅樹林站以智慧販賣機販售新北優質農特產，將於7月10日起試營運，機台內販售新北小農鮮舖有機蔬菜、新北青農及農會精選的農特產品，另外支援無現金多元支付增加交易便利性，讓民眾走過、路過，就能輕鬆選購。
面對新冠肺炎疫情衝擊，國內消費形態改變，農業局與淡水區農會密切合作，除共同推動「美味農業得來速」行銷淡水南瓜農特產外，現在更嘗試以智慧型販賣機協助本市小農販售農特產品，提供24小時不打烊的銷售服務，販售淡水在地小農所種植的有機蔬菜、還有茶葉、香草蛋捲及蜂蜜等青農產品，另外還有淡水農會主推的淡水南瓜加工品，舉凡南瓜蘇打餅、麵線、米粉、濃湯等都有販售，忙碌的上班族下班通勤路線上，就可直接購買生鮮蔬菜及米麵食，晚餐免煩惱，創造新型態市集營運模式。
淡水區農會總幹事高忠表示，智慧型販賣機提供悠遊卡、信用卡及行動支付，減少貨幣使用，除免去店員收取貨款的作業外，還能以後台系統進行商品管理，瞭解各農產品銷售業績，並隨時監控商品補貨需求，淡水農會超市後勤系統每日都會巡查販賣機確保商品品質。另外，今年研發的新品「南瓜燕麥濃湯」也擺放於機台內販售，原價110元，目前以優惠價89元回饋給消費者，試營運期間也會不定期推出優惠商品，歡迎有興趣嚐鮮的朋友至販賣機台選購。
農業局長李玟表示，秉持「先創通路、再開農路」精神，市府積極協助拓展農產銷售通路，本次與淡水區農會及新北大眾捷運股份有限公司合作，於淡海輕軌紅樹林站設置智慧型販賣機，開創「新北希望市集」新型態營運模式，以無現金多元支付方式提升交易便利性，希望各位市民朋友路過販賣機台時多多捧場購買，以實際行動支持新北在地小農，於後疫情時代，創造信心經濟！