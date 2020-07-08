新北智慧希望市集淡海輕軌試營運 優質農特產品隨「嗶」隨買

新北市政府農業局與淡水區農會及新北大眾捷運股份有 限公司合作， 於淡海輕軌紅樹林站以智慧販賣機販售新北優質農特產，將於7月1 0日起試營運，機台內販售新北小農鮮舖有機蔬菜、 新北青農及農會精選的農特產品， 另外支援無現金多元支付增加交易便利性，讓民眾走過、路過， 就能輕鬆選購。

面對新冠肺炎疫情衝擊，國內消費形態改變， 農業局與淡水區農會密切合作，除共同推動「美味農業得來速」 行銷淡水南瓜農特產外， 現在更嘗試以智慧型販賣機協助本市小農販售農特產品，提供24小 時不打烊的銷售服務，販售淡水在地小農所種植的有機蔬菜、 還有茶葉、香草蛋捲及蜂蜜等青農產品， 另外還有淡水農會主推的淡水南瓜加工品，舉凡南瓜蘇打餅、麵線、 米粉、濃湯等都有販售，忙碌的上班族下班通勤路線上， 就可直接購買生鮮蔬菜及米麵食，晚餐免煩惱， 創造新型態市集營運模式。

淡水區農會總幹事高忠表示，智慧型販賣機提供悠遊卡、 信用卡及行動支付，減少貨幣使用，除免去店員收取貨款的作業外， 還能以後台系統進行商品管理，瞭解各農產品銷售業績， 並隨時監控商品補貨需求， 淡水農會超市後勤系統每日都會巡查販賣機確保商品品質。另外， 今年研發的新品「南瓜燕麥濃湯」也擺放於機台內販售，原價110 元，目前以優惠價89元回饋給消費者，試營運期間也會不定期推出 優惠商品，歡迎有興趣嚐鮮的朋友至販賣機台選購。

農業局長李玟表示，秉持「先創通路、再開農路」精神， 市府積極協助拓展農產銷售通路， 本次與淡水區農會及新北大眾捷運股份有限公司合作， 於淡海輕軌紅樹林站設置智慧型販賣機，開創「新北希望市集」 新型態營運模式，以無現金多元支付方式提升交易便利性， 希望各位市民朋友路過販賣機台時多多捧場購買， 以實際行動支持新北在地小農，於後疫情時代，創造信心經濟！