新北市「社區小旅行 齊心拼經濟」相招來憩淘聽故事 侯友宜：豐富自然人文等你來3倍券消費

新北市力拼疫後新經濟，連社會局都總動員！ 繼愛心採購庇護工場禮品贈弱勢，和兒少做先鋒到觀光工廠參訪後， 社會局再度推出「社區小旅行‧齊心拚經濟」， 規劃了24條有山林有海景秘境的體驗路線，鼓勵社區民眾參與。 市長侯友宜在啟動記者會中呼籲， 希望市民將3倍券留在新北市使用，體驗新北市的山海美景， 兼做愛心關懷社區長輩兒少，並帶動周邊經濟效益。 「社區小旅行‧齊心拚經濟」8日下午在市府一樓啟動， 新北市24個社區發展協會理事長、總幹事備好立牌、 DM介紹在地風光，瑞芳傑魚社區幹事林月桃引領侯友宜、 社會局長張錦麗、觀旅局長張其強等人一起製作莎莎醬， 利用社區生產的有機食材紅椒、洋蔥、番茄等， 她說紅椒就像熱情的志工，洋蔥是社區催人熱淚的故事， 攪拌的橄欖油代表全體調合提味的用心， 希望帶給來訪的旅客滿滿的祝福。 侯友宜表示，全台都在拚經濟，新北市有山有水有生態， 更有許多秘境和文化，市府規畫了24條社區小旅行的路線， 帶領市民一探「海景秘境」，欣賞「山林曙光」，「尋讀文化」 巡禮，「漫步城郊」美景，還有豐富社區底蘊的手作DIY產品， 希望民眾將3倍券留在新北市使用。 侯友宜表示，社區有長輩和兒少，也有青年返鄉創業的故事， 進去社區小旅行，可以體驗新北市豐富的自然人文。 像平溪龍安社區發展協會理事長吳明賢的父親便是老礦工， 隨著煤礦產業沒落，人口外流，但他在事業有成後，卻毅然返鄉， 一則為了照顧母親，另外希望重新整理家鄉的風土民情， 創設網路平台，行銷平溪在地文化及產業，以帶動經濟發展， 提供青年工作機會。 社會局長張錦麗表示，社區小旅行不僅希望活絡社區經濟， 更要行銷社區產業，將收益轉化為兒少、老人等相關服務， 帶動自助、互助、共融的善循環。24條路線介紹及參與方式， 可上新北市政府社會局臉書粉絲專頁查詢。